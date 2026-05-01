Sokkoló FIFA-szigorítás: ezért mostantól azonnal kiállítás járhat a vb-n!

A FIFA újabb fontos fegyelmi szabálymódosítást vezet be a 2026-os világbajnokságra: a jövőben akár azonnali kiállítás is járhat azoknak a játékosoknak vagy stábtagoknak, akik játékvezetői döntés elleni tiltakozásként elhagyják a pályát.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB) egy vancouveri rendkívüli ülésen hagyta jóvá az új rendelkezést, amelynek célja a mérkőzések fegyelmének megőrzése és a sportszerűtlen jelenetek visszaszorítása.

A szabály bevezetésének egyik közvetlen előzménye az idei Afrikai Nemzetek Kupája döntője volt, ahol Szenegál játékosai rövid időre levonultak a pályáról, miután Marokkó a hosszabbításban büntetőt kapott. A kaotikus jelenetek komoly visszhangot váltottak ki, és a FIFA szerint egyértelművé vált, hogy szigorúbb fellépésre van szükség.

Az IFAB közleménye szerint a játékvezetők mostantól jogosultak lesznek azonnal kiállítani azokat a futballistákat, akik demonstratív módon elhagyják a játékteret egy ítélet miatt. Nemcsak a játékosok, hanem azok a csapatvezetők és stábtagok is büntethetők lesznek, akik erre ösztönzik a csapatot.

A szabály még komolyabb következményt is tartalmaz: ha egy csapat magatartása miatt félbeszakad vagy végleg megszakad a mérkőzés, akkor az adott együttes főszabály szerint elveszíti a találkozót.

„Az a csapat, amely miatt egy mérkőzés félbeszakad, alapvetően elveszíti azt” – fogalmazott az IFAB hivatalos állásfoglalása.

A FIFA ezzel egyértelmű üzenetet küld a résztvevőknek: a játékvezetői döntések elleni szervezett tiltakozásnak nem lesz helye a 2026-os világbajnokságon.

A tornára – amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez – egy másik változás is várható: a sárga lapos eltiltások rendszerét is módosíthatják. A tervek szerint a figyelmeztetéseket a torna során két alkalommal is törölhetik, hogy a legnagyobb sztárok ne maradjanak le a kieséses szakasz kulcsmeccseiről.

A részt vevő válogatottakat a FIFA várhatóan a következő hetekben tájékoztatja hivatalosan az új szabályokról.

