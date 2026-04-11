"Ha szükség van rám..." – az uruguayi legenda visszatérhet a világbajnokságra

Egy uruguayi portál, a Diario Ovacion kérdezte arról Luis Suárezt, hogy magára öltené-e ismét Uruguay válogatottjának mezét. A 39 éves támadó válaszul megindokolta, hogy miért vonult vissza a nemzeti csapattól, de azt is leszögezte: a hazájának sose mondana nemet.

"Visszavonultam a válogatottól azért, hogy átadjam a helyemet más játékosoknak. De ha valaha is szükségük lenne rám, nem fordítanék hátat a nemzeti együttesnek. Amíg játszom, addig ez elképzelhetetlen – állította a 143-szoros uruguayi válogatott center, aki egy költői kérdést is feltett a visszatérésével kapcsolatban.

– Átgondolod, végigpörgeted a fejedben a forgatókönyvet – különösen egy világbajnokság közeledtével. Ha szükségük lehet rád, mit teszel?”

Az Inter Miami csatára még 2024-ben döntött úgy, hogy nem lép pályára többé a Uruguay színeiben, utolsó mérkőzése a Paraguay elleni 0-0-s döntetlen volt egy világbajnoki selejtezőn.

