Vereséggel tért vissza Pintér Attila

Az Budapest egygólos győzelmet aratott a sereghajtó Zsóry FC vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának szombati játéknapján, így Pintér Attila vezetőedző vereséggel tért vissza a hazaiak kispadjára. A fővárosiak öt kör óta veretlenek, míg a matyóföldiek hét bajnoki találkozó óta nyeretlenek.

Mindkét csapat agresszíven kezdett, de elsősorban a hazaiak veszélyeztettek, Vutov és Berecz próbálkozásánál is Mijatovicnak kellett hárítania. A vezetést mégis a fővárosiak szerezték meg a kapus Szappanos hibájából, aki Ikenne-King beadásnak szánt lövését nem védte ki a rövid saroknál.

A gól után a Mezőkövesd nem tudott áthatolni az MTK védelmén, míg a vendégek gyors ellentámadásokkal próbálkoztak, melyek bár veszélyesebbek voltak, de előnyüket nem sikerült növelniük.

A második játékrész kifejezetten alacsony színvonalú futball-lal kezdődött, mindkét csapat sokat hibázott, rengeteg volt a pontatlan passz.

