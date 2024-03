Vége a Duchatelet-korszaknak: a MOL-csoport a mai nappal hivatalosan is az Újpest FC tulajdonosa lett!

Megszólalt az új ügyvezető!

Lezárult az a folyamat, ami másfél hónappal ezelőtt kezdődött el, így a MOL-csoport a mai nappal hivatalosan is az Újpest FC tulajdonosa lett - áll a lila-fehérek honlapján megjelent közleményben.

A klub új ügyvezető igazgatója, Benczédi Balázs elmondta, rengeteg munka vár rájuk.

"Az, hogy lezárult az adásvétel, még csak a kezdet. Minden, amit ezután teszünk, egyetlen cél felé kell, hogy mutasson, ez pedig a siker. Siker a pályán és azon kívül is. Mert az Újpestnek erről kell szólnia, erről szól a történelme alapján, benne van a klub DNS-ében. Azonban ehhez a szervezet minden területén fejlődnünk kell, és élnünk azzal a lehetőséggel, amit a MOL-csoport tulajdonosi szerepe nyújt. A hála pedig azért, mert újpesti focistagyerekként rengeteget kaptam az Újpesttől, amit szeretnék a munkámmal viszonozni" - nyilatkozta Benczédi az ujpestfc.hu-nak, hozzátéve, szeretnék megtalálni azokat a partnereket, akik segíteni tudnak a siker felé tartó úton, és akikkel közösen tudnak lépni előre.

"Az a szint, ahová el szeretnénk jutni jelenleg nagyon távolinak tűnhet, de ez Újpest, magasra kell tennünk a lécet, és mindenkinek annak kell alárendelnie magát, hogy ezt a szintet együtt megugorjuk. Ebben a szurkolóknak is fontos szerepük volt és lesz is, hiszen a támogatásuk egy szezonban pontokban mérhető" - mondta az új ügyvezető, aki szerint az ősi riválist utolérni nem egyik napról a másikra fog megtörténni, türelmesnek kell lenniük, és hinni a munkában.

Benczédi a klubvezetés új felépítéséről is beszélt.

"A tulajdonosi képviselet a MOL oldaláról Ratatics Peter testesíti meg, aki a klub elnöki pozícióját tölti be. A klubon belül pedig most a legfontosabb, hogy mindenki a szezon sikeres befejezésre fókuszáljon. Természetesen elkezdtem a feladatok priorizálását és a következő szezonra való előkészületeket, de ezekről akkor szeretnénk részletes tájékoztatást adni, amikor eljött ennek az ideje. Elöljáróban annyit elmondhatok, hogy a lehető legjobbra törekszünk. Aki ide fog kerülni, vagy már itt dolgozik, annak Újpest többet kell, hogy jelentsen, mint egy munkahely, ahová bejön, dolgozik, majd megkapja érte a fizetését. Az Újpest több, mint egy klub, az Újpest egy Család, amelyik jóban, rosszban összetart" - szögezte le, majd üzent a szurkolóknak is.

"Semmiképp sem szeretnék ígérgetésekbe bocsátkozni, csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy az Újpest újra olyan sikeres legyen, mint amire a múltja alapján hivatott, és öröm legyen meccsre járni!"