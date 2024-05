Nagy lépést tett a bajnoki cím felé a Manchester City

Pedig volt esélye az egyenlítésre a Tottenhamnek.

A Manchester City 2-0-ra nyert idegenben a Tottenham ellen,

A Manchester City számára hatalmas téttel bírt a Tottenham elleni mérkőzés kedden. Így is kezdte Pep Guardiola csapata a mérkőzést, a 10. percben egy óriási hiba után Phil Foden ziccerét fogta Guglielmo Vicario. A félidő hátralévő részében azonban kisebb meglepetésre a City csak meddő fölényben tudott futballozni, egészen az utolsó percig, amikor Radu Dragusin a gólvonalról fejelte ki Bernardo Silva lövését, maradt a 0-0.



A 47. percben egy nagy hiba után Kevin De Bruyne lövését védte bravúrral Vicario. Nem sokkal később egy kontra végén Son próbálta átemelni Edersont, de a kapus állta a sarat. Az 51. percben aztán megtört a jég De Bruyne zseniális ütemben lépett a védők mögé, utána pedig precízen tálalt Erling Haaland elé, aki megszerezte a vezetést. A 66. percben aztán Cristian Romero szokásához híven keményen beleszállt Edersonba, a kapust Stefan Orteg váltotta.



Az utolsó 20 percben a Tottenhamnek több sansza is volt az egyenlítésre, Dejan Kulusevskit kétszer is megakadályozta Ortega, de a legnagyobbat Son egy az egy elleni ziccerében védte a cserekapus. A 90. percben aztán egy kontrával ellépett a City, Jeremy Doku könnyen verte meg Pedro Porrót, aki már csak szabálytalanul tudta megállítani, a megítélt büntetőt Haaland értékesítette.



A City 2-0-ra nyert, így ha a West Ham ellen sem hibázik, akkor megvédi címét a bajnokságban.