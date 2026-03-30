Megdöbbentő különbség: olcsóbb egy Eb-jegy, mint egy vb-parkolás

A 2028-as, az Egyesült Királyság és Írország által közösen rendezett Európa-bajnokság jegyárai jóval kedvezőbbek lehetnek, mint a 2026-os nyári világbajnokság költségei: egyes belépők még annál is olcsóbbak lesznek, mint egy parkolóhely az Észak-Amerikában rendezendő vb-n.

A beszámolók szerint az UEFA elkötelezte magát a megfizethető árképzés mellett, így két év múlva esedékes Eb legolcsóbb jegyei várhatóan 30 fontnál is kevesebbe kerülnek. A szervezet célja, hogy a belépők 40 százaléka a legkedvezőbb árkategóriákba tartozzon – hasonlóan a 2024-es németországi tornához, ahol 30 és 60 euró között mozogtak ezek az árak. Információk szerint a jegyek 15 százaléka legfeljebb 30 fontba (kb. 13 500 ft), további 25 százaléka pedig legfeljebb 60 fontba (kb. 27 ezer forint) kerül majd.

Ez azt jelenti, hogy akár két Eb-belépő is kijöhet annyiból, mint egy parkolás a nyári világbajnokságon: például az arlingtoni AT&T Stadionnál egyes csoportmeccsek idején 75 dollárt (kb. 25 ezer forintot) kérnek egy autó parkolásáért.

A FIFA által szervezett 2026-os világbajnokság jegyárai komoly kritikákat váltottak ki. A tornára szóló belépők 140 dollártól egészen 8680 dollárig terjednek, ami sok szurkolói csoport szerint túlzott és kizáró jellegű árazás. A tiltakozások hatására a FIFA kisebb engedményt tett: a jegyek 10 százalékát egységesen 60 dolláros áron kínálják, ám ezt továbbra is kevésnek tartják.

A rendszer ráadásul jelentős különbségeket eredményezhet a szurkolók között: előfordulhat, hogy azonos jogosultsággal rendelkező drukkerek közül az egyik több ezer dollárt fizet egy jegyért, míg a másik jóval olcsóbban jut be ugyanarra a mérkőzésre. A helyzet miatt a Football Supporters Europe és az Euroconsumers hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, „kizsákmányolónak” nevezve a FIFA jegyértékesítési gyakorlatát, külön kiemelve a dinamikus árazás bevezetését.

Eközben az UEFA egyértelműen más irányt képvisel: hangsúlyozta, hogy „igazságos, átlátható és a szurkolókat előtérbe helyező” jegyértékesítési rendszert kíván működtetni. A 2028-as Európa-bajnokságra mintegy hárommillió jegyet bocsátanak majd ki, az értékesítés pedig a 2027 decemberi sorsolást követően indul.

A kedvezőbb áraknak köszönhetően akár az is elképzelhető, hogy egy szurkoló már körülbelül 325 fontból végigkövetheti válogatottja összes mérkőzését – beleértve a döntőt is.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.