Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3
Készülnek a vb-re az angolok, a németek és a spanyolok is - kövesd élőben!

Anglia vs Uruguay
Anglia
Uruguay
Barátságos mérkőzések 1
Spanyolország vs Szerbia
Spanyolország
Szerbia
Svájc vs Németország
Svájc
Németország
Hollandia vs Norvégia
Hollandia
Norvégia
Argentína vs Mauritania
Argentína
Mauritania

Több, a világbajnoki trófeára is esélyes válogatott is pályára lép felkészülési mérkőzéseken, köztük a címvédő Agentína, az Európa-bajnok Spanyolország és Anglia is. Kövesd nálunk élőben a meccsek legfontosabb eseményeit!

Tíz mérkőzésen van túl Thomas Tuchel az angol válogatott kispadján, ezeken kilenc győzelmet arattak a "Három Oroszlánosok", az egyetlen vereség egy Szenegál elleni barátságos meccsen jött össze. Anglia hibátlan teljesítménnyel jutott ki a nyári világbajnokságra, az első felkészülési meccsüket Uruguay ellen játsza a nemzeti csapat, melyet ITT követhetsz élőben. A keretből a legnagyobb kimaradó név Alexander-Arnold, ám Tuchel elmondta, nincs senki előtt bezárva az ajtó a világbajnokságra esélyesként utazó angol csapatban, így a Real Madrid játékosának is meg van a lehetősége, hogy ott legyen honfitársaival az amerikai kontinensen. 

Németország ugyan vereséggel kezdte a selejtezősorozatot Szlovákia ellen, végül csoportelsőként jutott ki a vb-re, ahol Ecuador, Elefántcsontpart és Curacao legjobbjai lesz Julian Nagelsmann fiainak ellenfele. A tornára Svájc ellen készülhet először a német csapat, amely nemzetet 2008 óta nem győzött le Németország, az előző négy összecsapásukból háromszor játszottak döntetlent a felek, egyszer pedig a svájciak nyertek. A találkozó eseményeit ITT lehet élőben követni 

Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország több, mint két éve nem kapott ki, akkor Kolumbia győzte le Luís de la Fuente együttesét egy barátságos mérkőzésen, és péntek este sem a szerbek lesznek az esélyesek a hispánok ellen, amit IDE KATTINTVA élőben is követhetsz. Az világbajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartott spanyolok veretlenül, csoportelsőként jutottak ki a vb-re, ahol a Zöld-foki szigetekkel, Szaúd-Arábiával és Uruguay-jal mérkőznek meg a csoportküzdelmek során.

A világbajnoki címvédő argentin válogatott már szombat hajnalban Mauritánia ellen játszik felkészülési meccset, a Lionel Messiék ellen a 2022-es katari tornán emlékezetes negyeddöntőt vívó Hollandia pedig Norvégia válogatottját fogadja Amszterdamban.

