Mégsem igazol Görögországba a Ferencváros magyar válogatott játékosa

Az NSO nyomán mi is írtunk arról, hogy az AEK Athén figyeli a magyar csatár helyzetét. Ezt azonban még hétfő este cáfolta a klub.

"A Ferencváros csatárával kapcsolatban nincs semmiféle ügy"

- idézte a klub szavait a novasport.gr. A cikkben arról adnak tájékoztatást, hogy ugyan az AEK szeretné megerősíteni játékosállományát - különösképpen a csatársorban -, nincs napirenden Varga leigazolása.

Varga ebben az idényében is remekel, hiszen a Ferencvárosban, illetve a magyar válogatottban lejátszott 34 mérkőzésén 25 gólt és öt gólpasszt jegyzett. Ebben a cikkünkben már írtunk arról, hogy Varga mellett más alapemberek is elhagyhatják hamarosan a zöld-fehéreket.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.