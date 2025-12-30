Varga BarnabásHegedüs Róbert/MTI/MTVA
Bózsik Tamás

Mégsem igazol Görögországba a Ferencváros magyar válogatott játékosa

Nem igazak azok a hírek, melyek szerint a görög első helyezett szeretné leigazolni Varga Barnabást.

Az NSO nyomán mi is írtunk arról, hogy az AEK Athén figyeli a magyar csatár helyzetét. Ezt azonban még hétfő este cáfolta a klub. 

"A Ferencváros csatárával kapcsolatban nincs semmiféle ügy"

- idézte a klub szavait a novasport.gr. A cikkben arról adnak tájékoztatást, hogy ugyan az AEK szeretné megerősíteni játékosállományát - különösképpen a  csatársorban -, nincs napirenden Varga leigazolása.  

Varga ebben az idényében is remekel, hiszen a Ferencvárosban, illetve a magyar válogatottban lejátszott 34 mérkőzésén 25 gólt és öt gólpasszt jegyzett. Ebben a cikkünkben már írtunk arról, hogy Varga mellett más alapemberek is elhagyhatják hamarosan a zöld-fehéreket. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0