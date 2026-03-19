Goal.com
Live
Grafica FVS VAR

Elég volt a „mikroszkopikus” döntésekből: Az UEFA nyári csúcstalálkozón szabna új irányt a VAR-nak

Úgy tűnik, az európai futball vezetése megelégelte a videóbíró-technológia jelenlegi alkalmazási módját. Roberto Rosetti, az UEFA játékvezetői bizottságának feje hivatalos találkozóra hívta a kontinens öt legerősebb bajnokság (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) bírószövetségeinek vezetőit, hogy közösen vizsgálják felül a VAR-protokollt, és véget vessenek a játék élvezetét rontó, centimétereken alapuló ítélkezési gyakorlatnak.

Visszatérés az alapokhoz

A nyári csúcstalálkozó elsődleges célja, hogy a VAR visszatérjen az eredeti rendeltetéséhez: vagyis kizárólag a „tiszta és nyilvánvaló hibák” esetén avatkozzon be a játékba. Rosetti már korábban is hangoztatta, hogy a futball nem mehet el a végletekig elemzett, centizgetett döntések irányába.

"Azt hiszem, elfelejtettük, miért is vezettük be a VAR-t" – nyilatkozta Rosetti. "Az objektív döntéseknél fantasztikus, de az értelmezést igénylő, szubjektív megítélésű eseteknél nehezebb a helyzet. Ezért kezdtünk el tiszta és nyilvánvaló hibákról, egyértelmű bizonyítékokról beszélni."

Az UEFA célja, hogy a ligák egységesítsék a beavatkozási küszöböket. Jelenleg ugyanis óriási szakadék tátong az egyes bajnokságok gyakorlata között.

Angliában avatkoznak be a legkevesebbet

Bár a Premier League-et éri a legtöbb kritika a szurkolók részéről, a statisztikák szerint ott a legmagasabb a bírói önállósság. A beavatkozási arányokat tekintve a Premier League mutatja a legkisebb aktivitást (0,275 beavatkozás/meccs), őt követi holtversenyben a Bundesliga és a La Liga (0,38), majd a sorban a Serie A (0,44), a Bajnokok Ligája (0,45) és végül a leggyakrabban videózó Ligue 1 (0,47) következik.

Annak ellenére, hogy az angol élvonalban avatkozik be legritkábban a technológia, a vitatott esetek száma ott sem csökkent, ami rávilágít az egységes protokoll hiányára.

„Egyetlen technikai nyelvet kell beszélnünk”

Rosetti nem titkolt vágya, hogy a ligák felhagyjanak a különutas megoldásokkal, különösen a leginkább megosztó kérdésben: a kezezések megítélésében. A cél egy univerzális megközelítés kialakítása, amely érthetőbbé teszi a játékot a nézők és a szereplők számára is.

"Nem haladhatunk a mikroszkopikus VAR-beavatkozások irányába. Mi úgy szeretjük a futballt, ahogy van" – hangsúlyozta a szakember, utalva arra, hogy a túlzott technológiai kontroll megöli a sportág intenzitását és érzelmi faktortát.

Rosetti februárban is összehívott egy kongresszust, ahol épp ellenkezőleg, a VAR jogköreinek kiterjesztését, szögletek és sárgalapok felülvizsgálatát beszélték át a döntéshozók.


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés