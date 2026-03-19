Elég volt a „mikroszkopikus” döntésekből: Az UEFA nyári csúcstalálkozón szabna új irányt a VAR-nak

Úgy tűnik, az európai futball vezetése megelégelte a videóbíró-technológia jelenlegi alkalmazási módját. Roberto Rosetti, az UEFA játékvezetői bizottságának feje hivatalos találkozóra hívta a kontinens öt legerősebb bajnokság (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) bírószövetségeinek vezetőit, hogy közösen vizsgálják felül a VAR-protokollt, és véget vessenek a játék élvezetét rontó, centimétereken alapuló ítélkezési gyakorlatnak.

Visszatérés az alapokhoz

A nyári csúcstalálkozó elsődleges célja, hogy a VAR visszatérjen az eredeti rendeltetéséhez: vagyis kizárólag a „tiszta és nyilvánvaló hibák” esetén avatkozzon be a játékba. Rosetti már korábban is hangoztatta, hogy a futball nem mehet el a végletekig elemzett, centizgetett döntések irányába.

"Azt hiszem, elfelejtettük, miért is vezettük be a VAR-t" – nyilatkozta Rosetti. "Az objektív döntéseknél fantasztikus, de az értelmezést igénylő, szubjektív megítélésű eseteknél nehezebb a helyzet. Ezért kezdtünk el tiszta és nyilvánvaló hibákról, egyértelmű bizonyítékokról beszélni."

Az UEFA célja, hogy a ligák egységesítsék a beavatkozási küszöböket. Jelenleg ugyanis óriási szakadék tátong az egyes bajnokságok gyakorlata között.

Angliában avatkoznak be a legkevesebbet

Bár a Premier League-et éri a legtöbb kritika a szurkolók részéről, a statisztikák szerint ott a legmagasabb a bírói önállósság. A beavatkozási arányokat tekintve a Premier League mutatja a legkisebb aktivitást (0,275 beavatkozás/meccs), őt követi holtversenyben a Bundesliga és a La Liga (0,38), majd a sorban a Serie A (0,44), a Bajnokok Ligája (0,45) és végül a leggyakrabban videózó Ligue 1 (0,47) következik.

Annak ellenére, hogy az angol élvonalban avatkozik be legritkábban a technológia, a vitatott esetek száma ott sem csökkent, ami rávilágít az egységes protokoll hiányára.

„Egyetlen technikai nyelvet kell beszélnünk”

Rosetti nem titkolt vágya, hogy a ligák felhagyjanak a különutas megoldásokkal, különösen a leginkább megosztó kérdésben: a kezezések megítélésében. A cél egy univerzális megközelítés kialakítása, amely érthetőbbé teszi a játékot a nézők és a szereplők számára is.

"Nem haladhatunk a mikroszkopikus VAR-beavatkozások irányába. Mi úgy szeretjük a futballt, ahogy van" – hangsúlyozta a szakember, utalva arra, hogy a túlzott technológiai kontroll megöli a sportág intenzitását és érzelmi faktortát.

Rosetti februárban is összehívott egy kongresszust, ahol épp ellenkezőleg, a VAR jogköreinek kiterjesztését, szögletek és sárgalapok felülvizsgálatát beszélték át a döntéshozók.

