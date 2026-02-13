Rövidesen megváltozhat a VAR működése - szögleteket és második sárga lapokat is visszanézhetnek a játékvezetők

Csütörtökön Brüsszelben tartották az UEFA kongresszusát, ahol többek között Rosetti is felszólalt a VAR működésével kapcsolatban. Manapság a legtöbb vitatott eset a kézszabály körül van, a játékvezetők főnöke szerint "egységes értelmezést" kell kialakítani a hatékonyabb döntések meghozatalának érdekében.

Rosetti szerint "nem haladhat a VAR a mikroszkópikus döntések irányába". A topligák közül a Premier League-ben a legalacsonyabb a videóbíró-beavatkozások száma (0,27/meccs), a Bajnokok Ligájában pedig az egyik legmagasabb (0,45/meccs): "A szezon végén beszélnünk kell erről, mert nem haladhatunk a mikroszkópikus VAR-beavatkozások irányába. Mi úgy szeretjük a futball, ahogy van" - mondta a játékvezetők első embere.

Beszédében utalt arra Rosetti, nincs egy hullámhosszon a FIFA-val abban a kérdésben, ki kell-e terjeszteni a videóbíró vizsgálható területeit. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB) várhatóan a február 28-i ülésén hagyja jóvá a szögletek és a második sárga lapok videobírós felülvizsgálatát: „A legfontosabb alapelv, hogy nem késleltethetjük a játék újraindítását” – tette hozzá. „Ha valami késlelteti a játék újraindítását, az szerintem nem tesz jót a futballnak. Elmondhatom azt is, hogy minden apró változtatást, ami a játék gyorsabb újraindítását szolgálja, támogatunk. Azért támogatjuk, mert a futball az intenzitásról, az érzelmekről szól, nem pedig az újraindítás késleltetéséről.”

Az Arsenal korábbi menedzserének, Arséne Wengernek az ötletétől sincs elájulva Rosetti, miszerint akkor lesz csak lesen a támadó, ha testének bármely, gólszerzésre alkalmas része helyett az egész testfelülete van előrébb az utolsó védőnél. Ez szerinte túl nagy taktikai változást hozna a futballba, és még kevesebb területe lenne a támadócsapatnak a mélyebben védekező ellenfelekkel szemben. A FIFA Szabályalkotó Testülete (IFAB) ferbuár 28-án tárgyalja a kezdeményezést, amennyiben utat engednek a módosításnak, áprilistól a kanadai elsőosztályban fogják tesztelni az új szabályt.

Forrás: BBC

