Seedorf proféciája beteljesedett Valverde mesterhármasával

A Real Madrid és a Manchester City összecsapása mindig megannyi drámát tartogat, de a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzése valami olyat hozott, amire még a Santiago Bernabéu sokat látott közönsége sem számított. Kylian Mbappé hiányában és Vinícius Júnior kihagyott büntetője ellenére a „Királyi Gárda” 3–0-s győzelmet aratott, a hős pedig nem más volt, mint Federico Valverde.

Az uruguayi középpályás sporttörténelmet írt: ő lett a Real Madrid történetének első játékosa, aki mesterhármast szerzett a Manchester City ellen a Bajnokok Ligájában. Valverde három gólja nemcsak Pep Guardiola csapatát fektette két vállra, hanem végleg megerősítette helyét a világ szűk elitjében.

Seedorf és a sorsfordító kérdés

A mérkőzés utáni pillanatokban a Prime Video szakértőjeként jelen lévő korábbi Real-ikon, Clarence Seedorf vonta magához a meccs emberét. A két klasszis között lezajlott párbeszéd rávilágított arra, miért is tart ma itt Valverde.

„Emlékszel, mit mondtam neked, amikor együtt dolgoztunk?” – fordult Seedorf Valverdéhez. „Azt kérdeztem: ’Mivel tudsz te kevesebbet, mint Kroos?!’ Minden poszton képes vagy játszani a pályán, és a mai este a jutalmad mindazért, amit eddig tettél. Nem is kérdezni akarok tőled, csak elmondani, mennyire büszke vagyok az útra, amit megtettél.”

Seedorf később a nézőknek elárulta: Valverde akkoriban nem hitte el, hogy valaha is elérheti Toni Kroos szintjét. Úgy tűnik, a holland legenda jobban látott a jövőbe, mint maga az érintett.

Valverde meghatottan reagált a dicséretekre: „Boldog és büszke vagyok. Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen pillanatokat éljek át, és ilyen fontos meccseken játsszak. De annak is örülök, amilyen emberré válok, hogy folyamatosan fejlődöm – apaként is –, hogy mesélhessek majd a gyermekeimnek az ilyen estékről.”

Arbeloa: „Ő a 21. század Juanitója”

A Real Madrid kispadján ülő Álvaro Arbeloa sem fukarkodott a jelzőkkel. A szakember szerint Valverde maga a Real Madrid esszenciája.

„Nem számít, hová teszed a pályán, számomra ő a 21. század Juanitója. Ő az etalon, minden, aminek egy Real Madrid-játékosnak lennie kell, az Fede Valverde” – fogalmazott a tréner, aki kiemelte, hogy a Getafe és az Osasuna elleni vereségek utáni kritikus hangokra a lehető legjobb választ adta a csapat.

Bár az este (majdnem) tökéletes volt, Mendy sérülése és Vinícius Jr. rontott tizenegyese némi árnyékot vetett az örömre. Arbeloa azonban utóbbit is pozitívan értékelte: „Tetszett a Bernabéu reakciója, ahogy megtapsolták Viníciust. Ha valaki képes felállni a pofonokból, az ő.”

A győzelem kulcsa a City passzsávjainak lezárása és a gyors ellentámadások voltak, amelyeket Valverde kíméletlenül váltott gólokra. A tegnapi összecsapás részletes statisztikáit és az összefoglalót ide kattintva olvashatják el.

A Real Madrid ezzel hatalmas lépést tett a negyeddöntő felé, a kapitány, Valverde pedig jó úton halad, hogy a spanyol óriás korszakos vezére legyen.

