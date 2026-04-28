Valverde nem mozdítható

A hírek szerint a Real Madrid vezetőségét a 80 millió eurós ajánlat sem győzte meg, fel sem merült Valverde eladása. A klub álláspontja szerint a középpályás meghatározó szereplő a hosszú távú projektben, korábbi nyilatkozatában az elnök, Florentino Pérez hangsúlyozta, Valverde értéke pénzben nem kifejezhető.

Hosszú távú szerződés

Minden átigazolás esetében fontos tényező, hogy a játékos aktuális szerződése meddig érvényes. Fede Valverde jelenlegi szerződése 2029-ig szól, így semmilyen nyomás nincs a Real Madridon, hogy fontolóra vegye az uruguayi eladását.

A spanyol csapat vezetőedzője, Álvaro Arbeloa emellett a keret egyik alapkövének tartja, akinek esetleges távozása komoly gondokat jelentene a klub számára.

A Real Madrid a kulcsjátékosai megtartása mellett már a keret további erősítésén is dolgozik, a nyári átigazolási szezon első szerzeménye a középpályára érkezik majd. A bajnokságban 11 pontos a hátrány a Barcelona mögött, így ha nem történik csoda, a madridi csapat az egymást követő második szezonban marad trófea nélkül, emiatt a vezetőedzői poszton is bizonytalan a helyzet.

Forrás: Fichajes

