Megvan a Real Madrid első nyári szerzeménye, argentin tehetség érkezik

A 2024 nyarán az olasz Comóhoz igazolt argentin válogatott játékos fejlődése úgy tűnik, meggyőzte a Real Madrid vezetőségét, és szívesen látják a spanyol fővárosban Pazt.

Amikor az üzlet két éve megkötetett, a madridiak egy visszavásárlási záradékot építettek a szerződésbe, hogy ne veszítsék el végleg az irányítást az akadémia egyik legnagyobb ígérete felett. Bár a hivatalos határidő az opció aktiválására május 30., a Real vezetősége már most egyértelművé tette, hogy Nico Paz jövője a Bérnabeu-ban van.

Az olasz élvonal egyik legnagyobb meglepetését a Como szolgáltatja, és Cesc Fábregas vezetőedző is tudja, nem sokáig számíthat Pazra. Az AS szerint comóiak néhány vezetője nemrég ezért Madridban jártak, hogy feltérképezzék a következő akadémistát, akit leigazolhatnak nyáron a Real Madridtól.

Forrás: AS

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.