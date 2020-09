Válogatott: huszonhat játékos a keretben, újonc is van

A szokásosnál kicsit bővebb keretet hirdetett ki Marco Rossi a férfi A-válogatott októberi mérkőzéseire, mivel ezúttal három meccsen lép pályára a csapat. Minden csapatrészben történtek kisebb változások, de ezúttal olyanokra is számít a szövetségi kapitány, akik szeptemberben még csak beugróként kaptak meghívót, teljesítményükkel azonban kivívták a szakmai stáb bizalmát. A keret újonca a ZTE FC-ben játszó Könyves Norbert, de Marco Rossitól a Kasimpasában játszó Varga Kevin is most kapott először meghívót.

A szokásos két mérkőzés helyett ezúttal három mérkőzés vár a válogatottra, hiszen a Szerbia és Oroszország elleni -mérkőzést megelőzően október 8-án Eb-pótselejtezőn Bulgária ellen lép pályára az együttes. A védőknél Botka Endre és Hangya Szilveszter is ott van a keretben, de a szeptemberben csak később meghívott Kecskés Ákosra is számít a kapitány. Ugyanez elmondható a középpályán Holender Filipről, míg Gazdag Dániel, aki egy hónapja a koronavírus-járvány miatt nem csatlakozhatott a csapathoz, ezúttal remélhetőleg már részese lehet majd az összetartásnak.

A támadóknál a ZTE FC-nél is kitűnő teljesítményt nyújtó Könyves Norbert szerepel újoncként, illetve a nyár egyik átigazolási szenzációját szolgáltató Varga Kevin, a török Kasimpasa játékosa is ott van a keretben.

Több csapat

„Vannak a keretben olyan játékosok, akiknek a meghívását már szeptemberben is terveztük, de sérülés miatt le kellett mondanunk róluk – fogalmazott az mlsz.hu-nak Marco Rossi. – Könyvest már hosszú ideje figyeljük, nagyszerű formában van, de a sérülése miatt nem tudtuk meghívni egy hónappal ezelőtt, és ugyanezen indok miatt kellett eltekintenünk Hangya és Botka szerepeltetésétől is. Olyan játékosokat is meghívtunk, akik szeptemberben lehetőséget kaptak és éltek vele, így most már az edzőtábor elejétől kezdve számolunk velük. A mostani keretben két játékossal több van, hiszen eggyel több meccset játszunk, de huszonhárom mezőnyjátékos és három kapus véleményem szerint biztosítja azt, hogy megfelelően tudjuk frissíteni a csapatot a második és a harmadik mérkőzésre is. Ezúttal is a két éve érvényben lévő szabályok mentén alakítottuk ki a keretet, ugyanakkor van egy kivétel Szalai Ádám személyében, aki egy héttel ezelőttig a Mainz első csapatával edzett, illetve a Német Kupában is pályára lépett, de jelenleg is tréningezik, vagyis jó formában van.”

A csapat első meccse a szófiai Eb-pótselejtező lesz, amely túlzás nélkül nevezhető az idei esztendő eddigi legfontosabb meccsének. Ezt követően két Nemzetek Ligája-mérkőzés vár a csapatra, vagyis olyan sorozatterhelés során kell helyt állnia a válogatottnak, amire korábban nem volt példa.

„Mindenki nagyon jól tudja, hogy mennyire fontos a Bulgária elleni mérkőzés. Hosszú ideje tanulmányozzuk az ellenfelünket, és alaposan felkészültünk belőlük, de valószínűleg ez fordítva is igaz. Papíron 50-50 az esélye a két csapatnak, de ha olyan teljesítményt nyújtunk, mint a szeptemberi két mérkőzésen, akkor növelhetjük az esélyünket a továbbjutásra. Bíznunk kell magunkban, a képességeinkben, az elvégzett munkában és a taktikánkban! Hat nap alatt játszunk le három mérkőzést, így egész biztos, hogy a második és a harmadik meccsen is más kezdőcsapattal lépünk majd pályára, hogy a lehető legjobb állapotban lévő játékosokkal kezdjük mindegyik mérkőzést.”

A szövetségi kapitány kérdésre válaszolva elmondta, hogy majdnem minden nap beszél Szalai Ádámmal, így képben van a vele kialakult helyzetet illetően.

„Ádám nem rég még játszott a német kupában és úgy tűnt, hogy minden rendben van. Derült égből villámcsapásként ért minket a helyzet, ami kialakult körülötte. Számomra az volt a fontos, hogy Ádám folyamatosan készüljön és nem is állt le az edzésekkel. Azt mondja, hogy jó állapotban van, bízom benne, hogy holnap, vagy holnapután jó híreket hallunk felőle, addig is az első, vagy a második csapattal készül.”

Marco Rossi hozzátette, hogy a sűrű program ellenére is muszáj edzeni és szakmai munkát végeznie a csapatnak, de a három mérkőzés közül az első a legfontosabb. Elmondta még, hogy 23 játékos szerepel a keretben, így minden eshetőségre felkészült. A kapitány beszélt Dzsudzsák Balázsról is.

„Tisztelem Balázs döntését! Már csaknem 34 éves és muszáj is volt leigazolnia valahova, hogy játszhasson és edzhessen. Úgy döntött, hogy hazatér és ezért tisztelem őt és már most jó állapotban van és segít a Debrecennek, hogy visszatérjen az NB I-be. Annál is inkább tisztelem őt, mert a magyar második ligába igazolt, hiszen más ez, mint az olasz, vagy a német második vonal. Tisztelem a pályafutását, nem akármilyen játékos, hiszen 108 alkalommal nem lehet mindenki válogatott. Ha lesz lehetőségem, akkor meghívom majd és örülnék, ha ő lenne a válogatottsági rekorder.”

A kerettagok október 4-én, vasárnap találkoznak Budapesten, majd három nappal később utaznak el Szófiába, az Eb-pótselejtező helyszínére. A válogatott Bulgáriából Belgrádba utazik, ahol 11-én lép pályára, majd a szerb fővárosból Moszkva lesz az újabb úti cél, ahol 14-én játssza le utolsó októberi mérkőzését.