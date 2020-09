Mainz: Szalai Ádám után az edzőt is elküldték

Nem sokat vártak a mainzi vezetők az edzőváltással: a csapat két vereséggel kezdte a szezont és máris kirúgták Achim Beierlorzer vezetőedzőt.

Ez jelentős fordulatot hozhaz a múlt héten elküldött Szalai Ádám ügyében is. A magyar válogatott támadóját eltanácsolták az első keretből, mondván nem kap majd bizonyítási lehetőséget a csapatban, így nem tud felkészülni a válogatott EB-selejtezőire. Ezt követően a Mainz játékosai kiálltak Szalai mellett és kihagyták a másnapi edzést, vagyis sztrájkoltak.

A munkabeszűntetést lényegében a VfB Stuttgart ellen is folytatták és kikaptak 4–1-re, ami az edző állásába került. Ez pedig ismét esélyt adhat Szalainak, hiszen ha a társai továbbra is kiállnak mellette és visszakerül a keretbe, akkor az új edző akár még szerepeltetheti is a jelenleg az U23-as csapattal készülő csatárt.

Mainz have parted ways with head coach Achim Beierlorzer. Assistant coach Jan-Moritz Lichte will take charge of the side until further notice. pic.twitter.com/JJxFMqyPiw