A spanyol mester, akiért sorban áll a Manchester United és a Real Madrid is

Birminghami reneszánsz: Amikor a taktika és a fegyelem összeér

Mióta Unai Emery 2022 végén átvette az irányítást a Villa Parkban, az Aston Villa nem csupán egy középcsapat, hanem a Premier League egyik legmeghatározóbb erejévé vált. A spanyol szakember keze alatt a klub stabilan a legjobb hét között végzett minden szezonban, jelenleg pedig karnyújtásnyira vannak attól, hogy ismét biztosítsák helyüket a Bajnokok Ligájában – legyen szó a bajnoki helyezésről vagy az Európa-liga menetelésükről, ahol már az elődöntőnél járnak.

Emery taktikai fegyelme (melyet korábban a PSG-nél és az Arsenalnál is megcsodálhattunk) mostanra beérett. Bár a trófea még hiányzik a vitrinből, az elvégzett munka értéke felbecsülhetetlen, és ez Európa elitjének figyelmét is felkeltette.

Manchesteri szál: Carrick vagy a rutin?

A Manchester United háza táján forrnak az indulatok. Bár az ideiglenesen kinevezett Michael Carrick január óta valósággal szárnyal – kinevezése óta egyetlen menedzser sem gyűjtött több pontot nála a Premier League-ben –, az Old Traffordon még mindig nem dőlt el a végleges sorszám.

Forrásaink megerősítették, hogy bár Carrick a favorit, a United vezetősége több opciót is mérlegel. Közvetítők már felvették a kapcsolatot a klubbal Emery ügyében, akit olyan nevek mellett emlegetnek, mint Julian Nagelsmann vagy Andoni Iraola. A kérdés adott: a United a hazai, fiatalos lendületet vagy a kipróbált, európai kupaspecialista rutint választja?

A királyi hívó szó: Madridban is Emery a téma?

Madridban sem nyugodtak a kedélyek. Miután a klub szezon közben elvált Xabi Alonsótól, jelenleg Alvaro Arbeloa irányítja a galaktikusokat, de a jövője bizonytalan. A spanyol fővárosban komoly nevek merültek fel a kispadra.

A Real Madrid vezetőségének régi álma Jürgen Klopp megnyerése, akit sokan a tökéletes utódnak tartanak a Bernabéuban. Emellett egyre többször emlegetik Didier Deschamps-ot is mint lehetséges jelöltet, aki a francia válogatott élén már bizonyította, hogyan kell kezelni a világsztárokat.

Ebben az illusztris társaságban tűnt fel most Emery neve is. A spanyol szakember mellet szól hazai tapasztalata és az, hogy szinte bármilyen keretből képes kihozni a maximumot.

Mi lesz veled, Aston Villa?

A Villa vezetősége egyelőre nyugodt. Emery szerződése 2029-ig szól, és a klub tulajdonosai bíznak abban, hogy a Bajnokok Ligája-szereplés elég vonzerő lesz a maradáshoz.

"A klubnál tisztában vannak az érdeklődéssel, de magabiztosak. Unai projektje itt még nem ért véget" – állítják a birminghami források.

Ugyanakkor a futball világában tudjuk: ha a Real Madrid vagy a Manchester United kopogtat, a szerződések sokszor csak jelképes papírfecniknek tűnnek.

Összegzés: Útkereszteződésnél a mester

Unai Emery karrierje csúcsához érkezett. Választhatja a biztonságot és a hősstátuszt Birminghamben, vagy ismét szerencsét próbálhat a világ legforróbb kispadjain. Egy dolog biztos: a spanyol szakember végleg beverekedte magát a legszűkebb elitbe.

