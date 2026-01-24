A mérkőzést a vendég Újpest kezdte jobban, Bodnár János indítása után Giorgi Beridze indulthatott meg a bal oldalol, a grúz szélső befelé húzott és tüzelt, lövése pedig a bal felső sarokban kötött ki (0-1). Fantasztikus tekerés volt.

A folytatásban itt is, ott is alakultak ki helyzetek, a 30. percben egy szöglet után Damian Rasak kézzel ért a labdához, ezért Csonka Bence játékvezető tizenegyest ítélt, amit később a videóbíró is megerősített. Azonban a büntetőt Bright Edomwony kihagyta, Banai Dávid oldalra tudta ütni a tizenegyest. Az Újpest 31 éves kapusa már a második büntetőt fogta meg a 2025/26-os idény során.

A 45. percben azonban megszületett az egyenlítő gól, Manner Balázs passzával Marko Kvasina lépett ki, az osztrák csatár pedig megverte a januárban szerződtetett Patrizio Stronatit, és kilőtte a hosszút (1-1).

A fordulást követően Katona Bálint olyan keményen lépett oda Matija Ljujics-nak, hogy a VAR kihívta Csonkát, aki egy rövid videózás után kiállította Katonát, így az 52. percben emberhátrányba került a Nyíregyháza.

A 62. percben először szánta el magát cseréhez Szélesi Zoltán vezetőedző, aki Tom Lacoux helyére a héten a Frankfurttól igazolt Fenyő Noaht hozta be.

A kiállítást követően az Újpest alakított ki több helyzetet, Kovács Dánielnek többször is résen kellett lennie, hogy ne kerüljön gólhátrányba a nyírségi csapat.

A 84. percben Ljujics szabadrúgása a felső lécen csattant.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó.