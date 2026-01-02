Újabb magyar játékos távozhat télen a Csíkszeredától

A Nemzeti Sport értesülései szerint a román élvonalban újonc FK Csíkszereda a hétvégén törökországi edzőtáborba utazik, ahova már nem tartanak a csapattal azok a játékosok, akikkel a tavaszi szezonban nem számol a szakmai stáb.



Decemberben már beszámoltunk arról, hogy több magyarországi légiós is távozhat a télen Csíkszeredából. Kaján Norbert, Kelemen Dávid és Szabó Bálint szombaton már el sem utazik a csapat törökországi edzőtáborába.



A Nemzeti Sport értesülései szerint a nyáron Debrecenből szerződtetett, kétszeres magyar válogatott balhátvéd, Ferenczi János is a távozók közé kerülhet. A klub szakmai stábja nem számol a játékossal, így ő nem vesz részt a csapat törökországi edzőtáborában. A magyar futballisták mellett információk szerint egy külföldi játékos helyzete is bizonytalan, aki szintén kimaradhat az utazó keretből. A klubnál jelenleg több játékos jövője is kérdéses, ugyanakkor hivatalos bejelentés egyelőre nem történt.

Lapunk megkereste az egyesület sajtóosztályát az ügyben, ám az esetleges átigazolásokkal kapcsolatos értesüléseket nem kívánták kommentálni – írja a Nemzeti Sport.

