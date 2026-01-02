Két NB I-es kérője is akad az FK Csíkszeredától távozó játékosnak

Még decemberben megpecsételődött Szabó Bálint jövője, amikor az FK Csíkszereda vezetőedzője, Ilyés Róbert arról nyilatkozott, tavasszal már nem számol a magyar középpályással. Ennek megfelelően nem tart a csapattal a törökországi edzőtáborba sem.

Az NSO csíkszeredai forrásra hivatkozva most arról ír, hogy két NB I-es klub, a sereghajtó Kolorcity Kazincbarcika és a szintén kieső helyen álló Nyíregyháza Spartacus is szívesen látná soraiban a mellőzött Szabót.

Mint ismert, a középpályást nyáron szerződtette a román élvonalba feljutó hargitai együttes a Pakstól. A szezon elején még rendszeresen kezdőként kapott lehetőséget a csíkiaknál, ám októbertől már csak elvétve lépett pályára. A kétszeres U21-es válogatott végül 15 bajnokin futott ki a meccsre, ezeken hétszer a kezdőcsapat tagjaként.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.