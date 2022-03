Újabb balhé Kisvárdán egy játékos menedzsere miatt

Megszokhattuk már, hogy Révész Attila, a Kisvárda szakmai igazgatója nem rejti véka alá véleményét.

A sportvezető egy hónappal ezelőtt Bumba menedzsereire fakadt ki, akik már be sem tehetik a lábukat a klubhoz, most pedig egy másik játékos, Jasir Asani és képviselői kerültek a célkeresztbe a Ferencváros elleni 2-1-es vereséget követően.

„Ritkán fordul elő velem, hogy egy menedzser rám ír, hogy ez a játékos miért nem játszik, majd ez a futballista beáll csereként, és szinte duzzogva, keveset védekezve, amatőr módon viselkedik" – fakadt ki a hétvégi bajnokit követően Révész Attila az M4 Sportnak.

"Ma már Magyarországon is sztárnak képzelik magukat játékosok, még gyengébb bajnokságokból ideérkezve is, számomra ez sokkal fájóbb, mint a vereség. Emiatt is kaptunk ki, hiszen az a játékos, aki a legnagyobb sztárnak gondolja magát, a leggyengébb teljesítményt nyújtotta csereként, ahelyett, hogy profiként állt volna a meccshez, s bebizonyította volna, hogy a következő héten a kezdőcsapatban a helye. Az illető a párharcát elbukta, abból kaptuk a gólt. Ahogy ezt követően leállt és nézte, hogy többiek visszafutnak védekezni, az megbocsáthatatlan. Ennél is abszurdabb, hogy a menedzsere számon kér minket, hogy miért nem ez a játékos szerepel a kezdőben" - mondta a szakmai igazgató.