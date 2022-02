Bumba menedzserei nem tehetik be a lábukat a Kisvárdához

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója a klub honlapján reagált a román médiában terjengő híresztelésekre, amelyek a csapat esetleges új vezetőedzőjéről és egy lehetséges igazolásról találgatnak.

A pletykák név szerint az aradi Bálint Lászlóról, mint edzőjelöltről, valamint a 35 éves Claudiu Keserü szerződtetéséről szólnak.

Révész kiemelte, nem szokott és nem is szeret kommentálni ilyen jellegű híreszteléseket, de ezúttal tiszta vizet akart önteni a pohárba.

„Azt már korábban is meglepve olvastam, hogy Miriuta László kisvárdai edzősködésének idejéről milyen fals és nagyotmondó összegeket dobtak be a köztudatba, azoknak a számoknak a fele sem volt igaz. Akkor csak mosolyogtam, de most már kezd felháborító lenni, hogy olyan jelölteket dobnak be, akikkel sosem beszéltem, és nem is ismerem őket személyesen, a velünk kapcsolatosan emlegetett edzőről például még életemben nem hallottam" - mondta a sportigazgató Bálint Lászlóról.

"Aki tisztában van a játékospolitikánkkal, az láthatja, hogy az utóbbi időben már nemhogy harmincöt, hanem harmincéves játékosokat sem igazoltunk, hiszen törekedtünk a fiatalításra is. Van sejtésem, hogy kik állhatnak az egy százalékos valóságtartalommal sem bíró hírek kreálása mögött, nagy valószínűséggel a Claudiu Bumba ügyében szorgoskodó menedzserek, akik már nem tehetik be a lábukat a klubunkhoz. De ha mások, az sem számít, a lényeg, hogy teljesen alaptalanok a hírek... Egyébként lehet, hogy a nevekkel dobálózás a románoknál megszokott dolog, vagy Adrian Mutu – aki valóban volt az edzőjelöltünk, járt is Kisvárdán, és nem is titkolóztunk az ügyében – személye váltotta ezt ki” - nyilatkozta Révész.

