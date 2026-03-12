Goal.com
Yamal és Messi a Real Madrid stadionjában vívhatja meg a Finalissimát

Egyre valószínűbb, hogy Madrid ad otthont a 2026-os Finalissimának: az Európa-bajnok spanyol válogatott és a Copa América-győztes Argentína összecsapását a hírek szerint a legendás Santiago Bernabéuban rendezhetik. A döntés hátterében biztonsági megfontolások állnak, miután az eredetileg tervezett katari helyszín kérdésessé vált

A madridi Santiago Bernabéu Stadium tűnik a legesélyesebb helyszínnek a 2026-os Finalissima megrendezésére, amelyen az Európa-bajnok spanyol válogatott csap össze a Copa América-győztes Argentínával.

A COPE rádió értesülései szerint ugyan a hivatalos bejelentés még várat magára, de a mérkőzést várhatóan 2026. március 27-én rendezik meg a Real Madrid legendás stadionjában.

Katar helyett Madrid

A rangos összecsapást eredetileg a katari Lusail Stadium stadionban rendezték volna meg – abban az arénában, ahol Argentína 2022-ben világbajnoki címet ünnepelhetett.

Azonban a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek miatt a szervezők kénytelenek voltak alternatív helyszínt keresni. A játékosok és a szurkolók biztonsága érdekében a döntéshozók végül Európában kezdték vizsgálni az új lehetőségeket, és jelenleg Madrid tűnik a legvalószínűbb megoldásnak.

Finalissima
Spanyolország crest
Spanyolország
ESP
Argentína crest
Argentína
ARG

Világsztárok csatája jöhet

A Finalissima az UEFA és a CONMEBOL közös eseménye, amely az Európa-bajnok és a Copa América-győztes válogatott mérkőzése.

Amennyiben valóban Madrid ad otthont a találkozónak, a Bernabéu stadionban minden idők egyik legjobban várt válogatott mérkőzésére kerülhet sor, hiszen a két futballnagyhatalom párharca hagyományosan óriási érdeklődést vált ki világszerte.

A hivatalos döntést az UEFA és a CONMEBOL várhatóan a következő hetekben jelentheti be. Az UEFA korábban még kitartott amellett, hogy Katar marad az elsődleges helyszín, az elmúlt napokban azonban felgyorsult az európai „B-terv” keresése. A versenyben jelenleg egyértelműen a felújított Santiago Bernabéu Stadium vezet.

Több helyszín is versenyben

A szervezők korábban több alternatív helyszínt is megvizsgáltak. Szóba került az amerikai MetLife Stadium, a rabati Prince Moulay Abdellah Stadium, valamint a londoni Wembley Stadium is.

A jelenlegi állás szerint azonban a madridi Bernabéu tűnik a legvalószínűbb helyszínnek annak a rangadónak, amely történelmi jelentőségű lehet. A mérkőzés akár az első hivatalos tétmeccset is elhozhatja a Lionel Messi és a feltörekvő spanyol sztár, Lamine Yamal között – ami önmagában is hatalmas érdeklődést garantálna a futballvilágban.

