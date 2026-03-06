Megvan, hogy hol csaphat össze a Copa America és az Európa-bajnokság győztese

Március 27-én ismét megrendezik az Európa-bajnok és Copa America győztesének összecsapását, amelyet Spanyolország és Argentína vív majd egymással.

A kérdés már csak az, hogy hol, hiszen eredetileg Katar adott volna otthont a Finalissimára keresztelt találkozónak, de a közel-keleti konfliktus miatt új helyszínt kell találni.

A spanyol Marca úgy értesült, hogy egyre valószínűbb: a Santiago Bernabeu adhat otthont a mérkőzésnek - szúrta ki Fabrizio Romano.

A Finalissimát először 2022-ben írták ki, az akkori Eb-győztes Olaszország a dél-amerikai kontinenstorna nyertesével, Argentínával mérkőzött meg, utóbbi 3-0-s győzelmet aratott.

Azt megelőzően 1985-ben és 1993-ban is találkozott egymással a két kontinens aktuális bajnoka, ám a sorozatot akkor még Artemio Franchi Kupának hívták.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.