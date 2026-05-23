Az angol szövetség közlése szerint Nwaneri is csatlakozik Thomas Tuchel keretéhez a 2026-os világbajnokság előtti felkészülési időszakban.

A mindössze 18 éves támadó már most hatalmas figyelmet kap Angliában. Jelenleg a Olympique de Marseille együttesénél szerepel kölcsönben, játékjoga azonban továbbra is az Arsenal birtokában van.

Nwaneri mellett további fiatal játékosok is meghívót kaptak a táborba. Ott lesz a Bournemouth középpályása Alex Scott, a Fulham játékosa Josh King, valamint a Liverpool 17 éves tehetsége Rio Ngumoha is.

Az angol szövetség azt is közölte, hogy a Brighton & Hove Albion kapusa Jason Steele, a torna ideje alatt edzéseken segíti majd a csapatot.

Thomas Tuchel kerethirdetése már korábban is komoly visszhangot váltott ki Angliában. A német szakember több meglepő döntést hozott: kimaradt a vb-keretből Trent Alexander-Arnold, miközben meghívót kapott Djed Spence. A döntés különösen azért kavart nagy port, mert Alexander-Arnoldot sokan a világ egyik legjobb támadó szellemű jobbhátvédjének tartják.

Szintén komoly meglepetést jelentett, hogy Tuchel kihagyta a végleges keretből Phil Foden, Harry Maguire és Cole Palmer nevét is. A szakvezető hangsúlyozta: számára a csapatkémia és a taktikai egyensúly fontosabb volt, mint a legismertebb sztárok szerepeltetése.

A fiatal játékosok meghívása jól mutatja, hogy Tuchel hosszabb távon is számol az angol futball új generációjával a 2026-os világbajnokságra készülve.

