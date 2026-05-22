Hivatalos: Alexander-Arnold nem fog szerepelni a világbajnokságon!

Komoly meglepetések

A legfrissebb értesülések szerint Trent Alexander-Arnold kimarad az utazó keretből, miközben a Tottenham védője, Djed Spence bekerül Thomas Tuchel csapatába. A Real Madrid jobbhátvédje mellett a Manchester United védője, Luke Shaw sem kapott meghívót: Tuchel helyettük a Newcastle United játékosát, Tino Livramentót választotta.

Sérülten is a keretben: Djed Spence esete

Spence beválogatása azért is rendkívüli, mert a kedd esti, Chelsea elleni vereség alkalmával eltört az állkapcsa, miután ütközött Liam Delappel. A Spurs 25 éves játékosa az orvosi előrejelzések szerint egy speciális védőmaszkban így is pályára léphet a vasárnapi, Everton elleni Premier League-mérkőzésen.

Spence egyébként alapembernek számít a klubjában (43 mérkőzés a szezonban), bár az utóbbi öt meccsből csak egyszer kezdett. A válogatottban tavaly szeptemberben mutatkozott be, és eddig négyszer kapott lehetőséget Tuchel csapatában.

Alexander-Arnold és Tuchel feszült viszonya

A Liverpool egykori sztárja utoljára 2025 júniusában lépett pályára a válogatottban, akkor is csak csereként kapott lehetőséget Andorra ellen. 2025 márciusában egy boka-, októberben pedig egy combsérülés hátráltatta, de a német szövetségi kapitány az egészséges időszakaiban sem számolt vele. A klubváltás is közrejátszhat: tavaly nyáron a Liverpooltól a Real Madridhoz igazolt, ám az első spanyolországi szezonja nem úgy alakult, ahogy elképzelte: csak 30 tétmeccsig jutott és a bajnokságban mindössze tizennégyszer volt kezdő, a Madrid pedig trófea nélkül zárta az évet.

Bár a játékos már 38-szoros válogatott, a nagy tornákon korábban sem volt fix kezdő (mindössze háromszor kezdett), Gareth Southgate irányítása alatt pedig időnként a középpályán kapott szerepet, nem a valódi posztján. Thomas Tuchel taktikai elképzeléseibe viszont a jelek szerint végképp nem alkalmas Alexander-Arnold játéka.

forrás: David Ornstein (The Athletic)



