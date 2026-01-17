„Reggel ki leszel rúgva" – alig félév után meneszthetik a londoni csapat vezetőedzőjét!

A Tottenham Hotspur számára pocsékul kezdődött a mérkőzés, Crysencio Summerville lövése megpattant Micky Van de Venen a 15. percben, így Guglielmo Vicarionak esélye sem volt léérni a jobb alsó sarokba tartó labdára (1-0). Ráadásul Ben Davies még a West Ham támadás építése során megsérült, valószínűleg eltörte a labdát, így a Spurs nemcsak gólt kapott, de egyik vezérét is elveszítette.

A West Ham ezután továbbra is támadásba maradt, Konstantinos Mavropanos fejesénél Vicarionak kellett egy hatalmas vetődéssel kiütnie a felső sarokba tartó labdát a 41. percben.

A fordulást követően rákapcsolt a Spurs, és sorra dolgozta ki a nagyobbnál nagyobb lehetőségeket, aminek a 64. percben meg is lett az eredménye, Pedro Porro beadása után az előre húzódó Cristian Romero volt eredményes (1-1).

A 93. percben egy szöglet utáni kavarodás után a csereként beálló Callum Wilson bekotorta a labdát a Tottenham Hotspur kapujába (1-2). Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Spurs sorozatban harmadik vereségét szenvedte el, ráadásul az észak-londoniak utolsó 15 tétmérkőzésükből csak hármat tudtak megnyerni.

A Tottenham szurkolói már Thomas Frank menesztését követelik

A Spurs szurkolói a már jól ismert "reggel ki leszel rúgva" kezdetű nótát énekelték Wilson gólja után, utalva arra, hogy Thomas Frank vezetőedzőt holnap reggel meneszteni fogja a klub. Ez a nóta már nem először hangzik fel a londoni csapat mérkőzésein az elmúlt hetekben.

A lefújás perceiben pedig hatalmas fújolást kapott a Spurs a hazai publikumtól:

A kérdés már csak az, hogy a klubvezetés hallgat-e a szurkolókra, és valóban kirúgja-e a dán vezetőedzőt.

Frank a Bournemouth elleni vereség előtt is kínos helyzetbe került, ugyanis egy Arsenalos pohárral a kezében mosolyogva fotózták le.