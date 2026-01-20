BL: Londonban égett meg a Borussia Dortmund

A mérkőzést a Tottenham Hotspur kezdte jobban, a 14. percben egy bal oldali szöglet után Wilson Odobert elé került a labda, aki megverte a védőjét, majd erőből középre rúgta a labdát, középen pedig Cristian Romero érkezett, és a kapu közepébe bombázta a játékszert (1-0).

A 24. percben megfogyatkozott a Dortmunnd, Daniel Svensson rúgott oda Odobertnek térd magasságban, Glenn Nyberg először csak sárga lapot adott, azonban a videóbíró kihívta a játékvezetőt, aki a videófelvételek visszanézése után felülbírálta a döntését, és kiállította Svenssont.

A 37. percben Odobert középre lőtt labdájára Dominic Solanke érkezett, a Spurs támadója kicsit szerencsétlenül ért a labdához, ami azonban így is a kapuban kötött ki a kapufa érintésével (2-0).

A második félidőben visszább vett a Spurs, a Dortmund azonban emberhátrányban nem tudta feltörni a hazaiak védekezését. A legnagyobb helyzet a csereként beállt Randal Kolo Muani előtt adódott, a francia csatár Xavi Simons kiugratása után lépett ki a védők mögül, és lőtte bele Gregor Kobel kapusba a labdát.

A 91. percben egy bal oldali szabadrúgás után Nico Schlotterbeck fejelt, azonban Guglielmo Vicario a helyén volt, és a kapu fölé tornázta a labdát.

Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzésen, így 2-0-ra nyert a Spurs, és feljött a negyedik helyre a Bajnokok Ligája főtábláján.