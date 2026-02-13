Kiderült, ki ül le a Spurs kispadjára Frank távozása után

Igor Tudor megállapodott a Tottenham Hotspur vezetőségével, és a szezon végéig ideiglenes vezetőedzőként irányítja a londoni együttest.

A Spurs a héten menesztette Thomas Franket, miután a csapat mindössze öt pontra áll a kiesőzónától. A BBC Sport értesülései szerint a klub mindenképpen szerette volna, ha az új tréner már a hétfői edzéskezdetre munkába áll.

A 47 éves szakember legutóbb a Juventus kispadján ült, ám 2025 októberében menesztették, miután csapata nyolc mérkőzésen át nyeretlen maradt, és csak a nyolcadik helyen állt a Serie A tabelláján.

Tudor edzői pályafutása meglehetősen színes: dolgozott a Lazio, az Olympique de Marseille, a Galatasaray és az Udinese csapatánál is. Egyetlen edzői trófeáját szülővárosa klubjával, a Hajduk Split együttesével nyerte, amikor 2013-ban elhódította a Horvát Kupát.

Játékosként kilenc évet töltött a Juventusnál, kétszer nyert bajnokságot, és pályára lépett a 2003-as Bajnokok Ligája-döntőben is, ahol az olaszok alulmaradtak. Profi karrierjét a Hajduk Splitnél kezdte és ott is fejezte be 2008-ban, mindössze 30 évesen, makacs bokasérülése miatt. Korábban kölcsönben szerepelt a horvát Trogirnál és az olasz Sienánál is.

A horvát válogatott tagjaként részt vett az 1998-as világbajnokságon, ahol a nemzeti csapat az elődöntőig jutott, végül bronzérmet szerzett.

A Tottenhamnél több rövid távú opció is képben volt, köztük a korábbi Borussia Dortmund-edző Edin Terzic és az ex-RB Leipzig-tréner Marco Rose.

Tudor végleges kinevezése sem kizárt, amennyiben meggyőző teljesítményt nyújt, ugyanakkor a Spurs korábbi menedzsere, Mauricio Pochettino is esélyes lehet a posztra, akinek szerződése az amerikai válogatott élén a nyári világbajnokság után jár le. Szintén szóba került Roberto De Zerbi neve, aki a héten közös megegyezéssel távozott a Marseille-től, illetve Robbie Keane-é is.

A Spurs számára sorsdöntő hónapok következnek – kérdés, Tudor képes lesz-e stabilizálni a csapatot.

