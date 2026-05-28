A Tottenham Hotspur komoly erősítéseket tervez a nyári átigazolási időszakban, miután a klub az elmúlt idényben a vártnál gyengébben szerepelt a Premier League-ben. A legfrissebb hírek szerint két rutinos Premier League-játékos is a célkeresztben van.

A BBC Sport beszámolója szerint a londoni klub közel áll ahhoz, hogy megszerezze Marcos Senesi játékjogát. A Bournemouth védője ráadásul ingyen érkezhet, mivel szerződése lejár, és nem hosszabbít a dél-angliai klubbal.

Senesi 2022 óta szerepel Bournemouth csapatában, ahol 128 mérkőzésen lépett pályára, és az idei szezonban is kulcsszereplő volt: 37 bajnokin öt gólpasszt jegyzett, miközben a klub története legjobb Premier League-helyezését elérve európai kupaindulást harcolt ki.

A játékos helyzete már decemberben eldőlt, amikor elutasította a klub harmadik szerződéshosszabbítási ajánlatát, ezt követően pedig külföldi klubokkal is tárgyalásokat kezdett. Most azonban úgy tűnik, maradhat az angol élvonalban, ha az utolsó pillanatban nem történik fordulat.

A Tottenham emellett egy másik nagy nevet is figyel: a Liverpooltól távozó, szintén lejáró szerződésű balhátvédet, Andy Robertsont. A skót válogatott játékos szintén ingyen igazolható, így a Spurs számára komoly piaci lehetőséget jelent.

A klub helyzete ugyanakkor nem egyszerű: a Tottenham az előző idényben a kiesés közeli 17. helyen zárt, és csak a szezon közbeni edzőváltás után tudott stabilizálódni. A vezetőség szerint a keret átalakítása elengedhetetlen.

A BBC Sportnak nyilatkozó klubvezető, Vinai Venkatesham is megerősítette, hogy jelentős változtatások várhatók:

„Dolgozni kell a kereten, mert nincs megfelelő egyensúly. Tapasztalatra, vezéregyéniségekre és fizikai erőre van szükségünk” – fogalmazott.

Bár az átigazolási hírekben mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint már szóban megállapodtak Robertsonnal, a nemzetközi sajtó, köztük a Sky Sports is arról ír, hogy a tárgyalások mindkét játékos esetében előrehaladott állapotban vannak, de a végleges megállapodások még nem születtek meg.

