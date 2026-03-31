United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport
Visszatérhet Pochettino a Tottenhamhez? – nem zárta ki a lehetőséget a korábbi vezetőedző

A Tottenham Hotspur vezetőedzői székének megüresedése újra a találgatások fókuszába helyezte a nemzetközi sajtóhírekben a csapatot. Miután a klub a szezon közepén menesztette Igor Tudort és még keresi az ideális utódot a szezon végéig, időről időre felmerülnek a lehetséges nevek. Most éppen Mauricio Pochettino.

Pochettino: nyitva a kapu a visszatéréshez

A Sky Sports Transfer Paper Talk rovatában megjelent cikk szerint Mauricio Pochettino — aki ült már korábban a Tottenham kispadján — egy interjúban elismerően beszélt volt klubjáról és nem zárta ki teljesen, hogy egyszer visszatérhet Londonba, bár jelenleg nem zajlanak hivatalos tárgyalások.

A szakember hangsúlyozta, hogy elsődleges feladata jelenleg az Egyesült Államok válogatottjának felkészítése a 2026‑os világbajnokságra, és erről nem szeretne eltérni. Ugyanakkor azt mondta, hogy a futballban „soha semmit sem lehet kizárni”.

Ez a kijelentés azért kap különleges figyelmet, mert a Tottenham jelenleg nehéz helyzetben van a  bajnokságban, és úgy tűnik, hogy a klub nem akar csak ideiglenes megoldást: a vezetőség Roberto De Zerbivel is tárgyal, mint potenciális hosszú távú menedzserjelölttel.

Robbie Keane nevét is emlegetik

Eközben már mi is beszámoltunk róla, hogy a vezetőedzői posztra több jelölt között felmerült a ferencvárosi vezetőedző, Robbie Keane neve is.

Keane, aki korábbi Premier League ikonként, illetve az ír válogatott legendás támadójátékosaként vált ismertté, jelenleg a ferencvárosi csapatot vezeti. A Tottenham‑kapcsolatú hírek azonban egyelőre csupán pletykaszintűek, és sem klub, sem Keane részéről hivatalos bejelentés nem történt.

