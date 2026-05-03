A Tottenham kihasználta a West Ham botlását, és hatalmas lépést tett a bennmaradás felé!

Mivel a West Ham United szombaton 3-0-ra kikapott a Brentfordtól, így a Tottenham azzal a tudattal utazhatott Birminghambe, hogy ha nyer az Aston Villa ellen, akkor kikerül a kieső zónából.

A Tottenham ledarálta az Aston Villát az első félórában

Ennek megfelelően hatalmas elánnal kezdtek az észak-londoniak, csak úgy záporoztak a lövések Emiliano Martínez kapujára. A kiváló kezdésnek meg is lett az eredménye, Conor Gallagher bombagóljával már a 12. percben megszerezte a vezetést a Spurs (1-0).

Alig 13 perccel később Randal Kolo Muani beadása után Richarlison fejelt a kapuba, ezzel megduplázva a Spurs előnyét (2-0).

Bár a Spursnek és az Aston Villának is akadtak még kisebb-nagyobb helyzetei, több gól már nem született az első félidőben.

A második végén viszont igen, ugyanis Matty Cash jobb oldali beadását Emiliano Buendia váltotta gólra.

Későn ébredt az Aston Villa

Azonban a birminghamiek jöttek vissza a mérkőzésbe, több gól már nem született a találkozón, így Tottenham 2-1-s győzelmet aratott, és egy ponttal megelőzte a rivális West Ham Unitedet, és hatalmas lépést tett a bennmaradás felé.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, példátlan sérüléshullám sújtja a Tottenham Hotspurt, ugyanis Xavi Simonsés Dominic Solanke idényének is vége.





