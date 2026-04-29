Amint arról a GOAL is cikket közölt, Xavi Simonst és Dominic Solanket egyaránt kényszerből kellett lecserélnie Roberto De Zerbi vezetőedzőnek a hétvégi bajnoki mérkőzésen.

Azóta kiderült, hogy a holland középpályás elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így már biztosan nem segíthet csapatának a kiesés elleni harcban.

A The Telegraph arról ír, megeshet, hogy az angol centert szintén nélkülözniük kell a Sarkantyúsoknak a hátralévő találkozókon, mivel a kezdeti orvosi vizsgálatok szerint kettes fokozatú izomsérülést szenvedett, ami akár három-nyolc hétig is az oldalvonalon kívül tarthatja.

Az észak-londoniak egyelőre nem kommentálták Solanke sérülését.

Érdekesség, hogy az egykori Liverpool-játékos meglehetősen hátráltatott szezont fut: augusztus vége és január eleje között bokaműtétjéből lábadozott.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.