Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Tovább húzza az ág a Tottenham Hotspurt: egy másik alapember szezonjának is vége

D. Solanke
Tottenham Hotspur
Anglia 1

Egyre nehezebb helyzetbe került a Tottenham Hotspur: bár a Wolves ellen kulcsfontosságú 1-0-s sikert aratott, az a három pont kettős vezéráldozattal járt.

Amint arról a GOAL is cikket közölt, Xavi Simonst és Dominic Solanket egyaránt kényszerből kellett lecserélnie Roberto De Zerbi vezetőedzőnek a hétvégi bajnoki mérkőzésen. 

Azóta kiderült, hogy a holland középpályás elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így már biztosan nem segíthet csapatának a kiesés elleni harcban.

A The Telegraph arról ír, megeshet, hogy az angol centert szintén nélkülözniük kell a Sarkantyúsoknak a hátralévő találkozókon, mivel a kezdeti orvosi vizsgálatok szerint kettes fokozatú izomsérülést szenvedett, ami akár három-nyolc hétig is az oldalvonalon kívül tarthatja. 

Az észak-londoniak egyelőre nem kommentálták Solanke sérülését. 

Érdekesség, hogy az egykori Liverpool-játékos meglehetősen hátráltatott szezont fut: augusztus vége és január eleje között bokaműtétjéből lábadozott. 

Anglia 1
Aston Villa
AVL
Tottenham Hotspur
TOT

