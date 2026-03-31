Tóth AlexGetty Images
C. Kovács Attila

Exkluzív film: Tóth Alex elképesztő útja az NB II-ből a Premier League-ig + videó

Tóth Alex egyetlen év alatt hatalmas utat járt be: az NB II-ből a Premier League küszöbéig jutott, ráadásul exkluzív film is készült róla. Mutatjuk a részleteket!

Az elmúlt hónapokban szó szerint felpörgött Tóth Alex az élet. A magyar válogatott középpályás alig egy év még még a másodosztályban, a Soroksárban bizonyított, majd felkerült a Ferencvároshoz, mostanra pedig már az AFC Bournemouth játékosa. Tóth Alex villámkarrierjéről és kalandos átigazolásáról exkluzív film is készült, melyet az M4 Sporton vetít kedden 21:30-tól.

Minden a Ferencvárosnál kezdődött

A fiatal középpályás az Ferencvárosnál szerezte meg azokat az alapokat, amelyek megnyitották előtte ezt a lehetőséget, és már 19 évesen a válogatottban is bemutatkozott. A Fradiban eltöltött időszak nemcsak szakmailag, hanem emberileg is sokat adott neki. 

Tóth Alex a róla készült filmben kiemelte az utánpótlásban vele dolgozó edzők szerepét, akik végig támogatták és irányt mutattak neki a pályán és azon kívül is. Az interjúban a családját is megismerhetjük, valamint szó esik Szoboszlai Dominikról is, aki hamar a szárnyai alá vette.

Tóth Alex rögös útja a Premier League-ig

Tóth Alex őszintén beszél a mögötte álló családi háttérről és azokról az áldozatokról, amelyeket mindannyian meghoztak a karrierje érdekében. Nem volt zökkenőmentes az útja: 

„Volt, hogy nem játszottam, több hullámvölgyön is átmentem, de ezekből tanultam a legtöbbet, és hálás vagyok mindenkinek, aki ilyenkor is mellettem állt” 

– fogalmazott.

Az angliai váltás új kihívásokat hozott: a Premier League tempója, fizikális jellege és színvonala teljesen más dimenzió. Minden adott azonban ahhoz, hogy hosszú távon meghatározó játékossá váljon. Mint mondta, készen áll a kemény munkára, és hálás, hogy azt csinálhatja, amit a legjobban szeret.

Ezért döntöttek végül a Bournemouth mellett

A fejlődés iránti igény ma már alapvető része a mentalitásának. Menedzserével, Papp Bencével arról is beszélnek, milyen részletes felmérések és elemzések előzték meg a Bournemouth-hoz való szerződését – hiszen a modern futballban már nemcsak a tehetség számít, hanem a komplex személyiség is.

A válogatottról szólva hangsúlyozta: egy ambiciózus, motivált fiatal generáció bontogatja a szárnyait, amely nemzetközi szinten is komoly eredményekre lehet képes.

A film kezdése:

2026.03.31. (kedd), 21:30, M4 Sport

A filmet IDE KATTINTVA élőben követheted 21:30-tól az m4sport-hu-n

