Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint egyre közelebb van a Girona csapata ahhoz, hogy kölcsönvegye a katalán rivális Barcelona német kapusát, Marc-Andre ter Stegent. Az újságíró szerint a játékos már igent mondott a jelenleg 13. helyen álló csapatnak, és már csak néhány részlet tisztázása hiányzik ahhoz, hogy elhagyja a tavaszi szezonra a bajnoki éllovas barcelonaiakat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Barcelona mestere, Hansi Flick a kupában sem játszatta a létszámfelettivé vált kapusát, és ismét a remek formában lévő Joan García védett a Racing Santander elleni 2-0-ás győzelem alkalmával. A német szakvezető García jó játékával magyarázta, hogy még a Spanyol Kupában is a városi rivális Espanyol csapatától érkező spanyol hálóőrnek adott bizalmat, és sejtelmesen annyit mondott, "majd meglátjuk, hogy esetleg másik kapus is lehetőséget kap-e a Spanyol Kupa további szakaszában". Most úgy néz ki, ha ad is más kapusnak lehetőséget Flick (például Yaakobishvili Áronnak), akkor az nem a honfitársa, ter Stegen lesz.

Marc-Andre ter Stegen 2015 nyarán érkezett Barcelonába, és eddig 423 meccsen védte a katalán csapat kapuját. A spanyol együttes színeiben nyert Bajnokok Ligáját, ezen kívül pedig hatszoros bajnoknak és hatszoros kupagyőztesenek mondhatja magát a német hálóőr.

A Barcelona négy pontos előnnyel vezeti a La Ligát 19 forduló után friss Szuperkupa-győztesként, legközelebb pedig a Real Sociedad otthonában lépnek pályára vasárnap este.