A Real Madriddal ellentétben a Barcelona nem hibázott a Spanyol Kupában, Ferran Torres és Lamine Yamal góljaival 2–0-ra nyert a Racing Santander otthonában, és bejutott a sorozat negyeddöntőjébe.

Bár Spanyolországban a klub többsége a második számú kapusnak ad lehetőséget a kupában, a katalánokat irányító Hans-Dieter Flick csütörtök este sem változtatott a gólvonal előtt, és Marc-André ter Stegen helyett a bajnokságban is első számú kapusnak számító Joan Garciának adott lehetőséget. A nyáron szerződtetett kapus nem okozott csalódást, többször is fontos pillanatban mentette meg együttesét a góltól, és a jelek szerint az idény elején kegyvesztetté váló Ter Stegennek már nem lesz visszaút a kapuba.

A német szakvezető erről is beszélt a mérkőzés után.

"Tudtuk, hogy a Racing számára ez a meccs az utóbbi évek egyik legfontosabb találkozója lesz, mi viszont mindenképp nyerni szerettünk volna a Szuperkupa-győzelem után. Az ilyen nehéz mérkőzéseken nem lehet továbbjutni, ha csak a mezt dobod ki a pályára, ennek megfelelően komolyan vettük a kilencven percet. Ami a kapusposztot illeti, azért védett Joan, mert így döntöttem, és a teljesítménye alapján bejöttek a megérzéseim. Remekül védett, a jövőben pedig majd meglátjuk, hogy esetleg másik kapus is lehetőséget kap-e a Spanyol Kupa további szakaszában. Ezt még nem döntöttem el, igyekszünk odafigyelni a terhelés és a pihentetés megfelelő egyensúlyára" - mondta a német szakember a mérkőzés után.

A csütörtöki győzelmével a Barcelona sorozatban 11. sikerének örülhetett, ezzel a BL-győztes német szakember beérte Luis Enrique (2014-2015) és Josep Guardiola (2008-2009) teljesítményét.