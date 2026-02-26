Tebas: a Manchester City „büntetlensége” gyengíti a Premier League-et

A Javier Tebas, a LaLiga elnöke élesen bírálta a Premier League-et a Manchester City elleni pénzügyi vizsgálat kezelésének lassúsága miatt. A manchesteriek ellen jelenleg 115 pénzügyi vád áll fenn, ám a nyomozás még mindig folyamatban van, és nem látszik a végkifejlet.

„Büntetlenség és káros hatás az intézményre”

Tebas a Financial Times Business of Football Summit rendezvényén Londonban kijelentette:

„Úgy gondolom, hogy ez egy kormányzási kudarc – tudjuk mi történt a Manchester City-vel, és más klubok figyelik, hallgatják, hogy mi zajlik Más klubokat megbüntetnek, pontokat vonnak le, ez rendben van, ha nem tartod be a szabályokat. De a Manchester City büntetlenséget élvez.”

Továbbá hozzátette, hogy a Premier League „erős intézmény”, de az ilyen helyzetek „bizonytalanságot generálnak, és károsak a liga imázsára”. Szerinte a pénzügyi fair play szabályainak alkalmazása során jogbiztonságra van szükség, hogy minden klub számára objektív és igazságos legyen a rendszer.

Manchester City álláspontja

A City következetesen tagadta a vádakat, és azt állítja, hogy „teljes körű, cáfolhatatlan bizonyítékokkal” rendelkezik, amelyek tisztázzák a klubot.

Tebas szerint azonban a jogbiztonság értéke mindenek felett áll:

„Nem lehet engedni, mert a jogbiztonság fontosabb. Nem lehet önkényesnek lenni, határozottnak kell lenni.”

A Premier League reagálása

A Premier League vezérigazgatója, talán közvetve válaszul a spanyol elnöknek, kijelentette, hogy nem adhat további információt a vizsgálatról:

„Erről nem tudok beszélni, a vizsgálat időzítéséről sem. Három éve nem nyilatkoztam, és most sem fogok. Bárki, aki szabályozóként a saját igazságszolgáltatási rendszerét hatékonynak akarja látni, gyorsan akar cselekedni – de ez nem vezet feltétlenül eredményre.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.