Tebas: a Manchester City „büntetlensége” gyengíti a Premier League-et

A Javier Tebas, a LaLiga elnöke élesen bírálta a Premier League-et a Manchester City elleni pénzügyi vizsgálat kezelésének lassúsága miatt. A manchesteriek ellen jelenleg 115 pénzügyi vád áll fenn, ám a nyomozás még mindig folyamatban van, és nem látszik a végkifejlet.
„Büntetlenség és káros hatás az intézményre”
Tebas a Financial Times Business of Football Summit rendezvényén Londonban kijelentette:
„Úgy gondolom, hogy ez egy kormányzási kudarc – tudjuk mi történt a Manchester City-vel, és más klubok figyelik, hallgatják, hogy mi zajlik Más klubokat megbüntetnek, pontokat vonnak le, ez rendben van, ha nem tartod be a szabályokat. De a Manchester City büntetlenséget élvez.”
Továbbá hozzátette, hogy a Premier League „erős intézmény”, de az ilyen helyzetek „bizonytalanságot generálnak, és károsak a liga imázsára”. Szerinte a pénzügyi fair play szabályainak alkalmazása során jogbiztonságra van szükség, hogy minden klub számára objektív és igazságos legyen a rendszer.
Manchester City álláspontja
A City következetesen tagadta a vádakat, és azt állítja, hogy „teljes körű, cáfolhatatlan bizonyítékokkal” rendelkezik, amelyek tisztázzák a klubot.
Tebas szerint azonban a jogbiztonság értéke mindenek felett áll:
„Nem lehet engedni, mert a jogbiztonság fontosabb. Nem lehet önkényesnek lenni, határozottnak kell lenni.”
A Premier League reagálása
A Premier League vezérigazgatója, talán közvetve válaszul a spanyol elnöknek, kijelentette, hogy nem adhat további információt a vizsgálatról:
„Erről nem tudok beszélni, a vizsgálat időzítéséről sem. Három éve nem nyilatkoztam, és most sem fogok. Bárki, aki szabályozóként a saját igazságszolgáltatási rendszerét hatékonynak akarja látni, gyorsan akar cselekedni – de ez nem vezet feltétlenül eredményre.”
