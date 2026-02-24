Közel a vég? Hamarosan jön az ítélet a Manchester City 115 vádpontos ügyében

A Manchester City napokon-heteken belül megtudhatja a döntést a Premier League által ellene emelt 115 vádpont ügyében — legalábbis erre utalnak a legfrissebb elemzések. A klubot még három éve vádolták meg pénzügyi szabálysértésekkel, a meghallgatás pedig már jóval több mint egy éve lezárult, az ítélet azonban továbbra is várat magára, ami egyre nagyobb felháborodást vált ki.

A patthelyzet okát Kieran Maguire, futballpénzügyi szakértő próbálta megvilágítani. Szerinte az ügy a végső szakaszába érkezett, és akár még a szezon vége előtt megszülethet a döntés.

„Azt hiszem, már a végjátékban járunk a döntést illetően” – mondta Maguire az Overlap műsorában.

„A nehézség részben az, hogy három nagyon magas rangú döntéshozó alkotja a testületet, és őket egyszerre összehozni rendkívül bonyolult volt, ez késleltette az ügyet.”

Súlyos vádak a City ellen

A manchesteri klubot 2008-ban vásárolta meg Manszur sejk, és a vádak szerint az egyesület nem szolgáltatott pontos pénzügyi adatokat, hiányos információkat adott meg bevételeiről, több esetben megsértette az UEFA és a Premier League pénzügyi szabályait, valamint nem működött együtt megfelelően a vizsgálatok során.

Az ügy súlyát növeli, hogy más klubok — például az Everton és a Leicester City — jóval gyorsabban szembesültek szankciókkal saját pénzügyi kihágásaik miatt, ami tovább erősíti a szurkolói elégedetlenséget.

A bajnoki versenyre is hatással lehet

A helyzet különösen kényes, mert a Manchester City jelenleg is versenyben van a bajnoki címért az Arsenal ellen. Egy esetleges pontlevonás alapjaiban befolyásolhatná a végső tabellát.

Maguire ugyanakkor óvatosságra intett:

„A következő hónapokban várható eredmény, de ezt már korábban is mondtuk. Rengeteg bizonyítékot kell átnézni, és a vádak rendkívül súlyosak.”

A Premier League hitelessége a tét

Sok szakértő szerint az ügy kimenetele korszakos jelentőségű lehet az angol élvonal számára. Ha a Cityt felmentik, vagy csak enyhe büntetést kap, az komoly kérdéseket vethet fel a liga szabályérvényesítő erejével kapcsolatban.

A Premier League korábban egyértelműen jelezte, hogy erőt kíván demonstrálni a példátlanul magas számú vádponttal. Ha azonban nem tudja érvényesíteni saját szabályait, az precedenst teremthet a jövőbeni pénzügyi fegyelmezetlenség számára.

A futballvilág így feszült figyelemmel várja az ítéletet — amely nemcsak a Manchester City sorsát,Guardiola jövőjét, hanem az angol bajnokság tekintélyét is hosszú évekre meghatározhatja.

