Szűcs KornélMTI
C. Kovács Attila

„Ezért dolgoztam nap mint nap" – Szűcs Kornél a válogatott meghívóról

Szűcs Kornél, a szerb élvonalbeli Vojvodina magyar válogatott labdarúgója örömteli várakozással tér vissza a nemzeti csapatba.

A Vojvodina szombaton sorozatban a harmadik győzelmét aratta a pontvadászatban, saját közönsége előtt 4-1-re győzte le a sereghajtó Napredak együttesét. Ezzel a második helyen áll a tabellán, hátránya 11 pont a listavezető Crvena zvezdával szemben. Az egyszeres válogatott hátvéd a mérkőzés után az M1 aktuális csatornának elmondta: óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy behívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól a nemzeti csapat keretébe.

„Ezért dolgoztam nap mint nap, akkor is, amikor Angliában kevesebb játéklehetőséghez jutottam. Ez mindig a szemem előtt volt, szerintem egy labdarúgó számára az a legnagyobb dolog, ha a hazáját képviselheti"

– fogalmazott a 24 éves védő, aki február közepén az angol harmadosztályban szereplő Plymouthból szerződött a vajdasági együtteshez.

Szűcs 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozhatott be címeres mezben. Mint mondta, örömteli várakozás van benne a visszatérése kapcsán és próbál majd bizonyítani az edzéseken.

"Ha esetleg kapok lehetőséget, megpróbálok élni vele, de a legfontosabb az, hogy a csapat eredményesen szerepeljen" 

– tekintett előre. 

A válogatott szombaton Szlovénia, három nappal később pedig Görögország együttesét fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

Nemcsak Szűcs Kornél, de a Debrecen játékosa, Szűcs Tamás is meghívót kapott a magyar válogatott tavaszi felkészülési mérkőzéseire. 

