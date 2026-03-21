Különleges pillanatokat élt egy egy kisváros, amelynek újra van válogatott labdarúgója. A DVSC kiválósága Szűcs Tamás ugyanis meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Arra, hogy egy hajdúszoboszlói kötődésű játékos legyen a magyar válogatottban, eddig csak egyszer volt példa: Kiss Zoltán – aki szintén a DVSC labdarúgója volt – 2004-2006 között öt alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.

Húsz évvel később Szűcs Tamás ideje jött el. A Loki jelenlegi játékosa mesélt a pályafutása legnagyobb eseményeiről, és arról, milyen fontos számára a helyi közösség támogatása.

A szurkolók kíváncsian kérdeztek a karrier legkülönbözőbb pillanatairól, a nehézségekről és a sikerekről. Szűcs Tamás örömmel válaszolt, megosztva személyes élményeit az utánpótlás-válogatottban szerzett tapasztalatokról, a Honvéd Akadémián töltött évekről és a dániai időszak kihívásairól. A fiatalok különösen élvezték, hogy a középpályás a győzni akarás és a kitartás fontosságáról is beszélt:

„Minden álom elérhető, ha az ember kitartó és mindent belead a céljaiért”

– mondta a tehetség a kérdésekre válaszolva.

„Az U21-es csapatban, főleg csapatkapitányként játszani óriási megtiszteltetés volt, minden meccset élveztem.- De a felnőtt válogatott egy nagy cél a karrieremben, és nagyon örülök, hogy ez most sikerült. A következő lépés, hogy bemutatkozhassak, ezért mindent meg is teszek”

– tette hozzá Szűcs Tamás.

A család és a pályatársak is örömmel fogadták a hírt.

„Édesapámat hívtam fel először, aki végigkísért ezen az úton, és mindig ott volt velem, illetve a páromat, aki szintén mindenben támogat. A családom nagyon büszke volt, apukám azt mondta, ez az élet legboldogabb napja számára”

– mesélte a játékos.

A pályafutása során végigjárta az utánpótlás válogatottakat, az U17-től az U21-ig, ahol jelenleg csapatkapitány.

„Nagyon boldog voltam, hogy ennyire messziről indulva idáig eljutottam. Ez egy nagy dolog, és hálás vagyok mindenkinek, aki segített az utamon”

– tette hozzá.

Karrierjében különösen fontos szerepe volt a HSE edzőinek, például Sarkadi Zoltánnak és László Richárdnak, valamint nagybátyjának, Szűcs Jánosnak.

Diákkori élményeit is felidézte a találkozón. Például az országos diákolimpiai döntőről, ahol csapata második lett, amit nehezen viselt.

„Szerintem ez genetika. Minden ilyen meccs után kiborultam, hiszen ösztöneim vittek. Most már tudom moderálni magam, de a győzni akarás ugyanúgy bennem van”

– mondta.

A Budapest Honvéd Akadémián szerzett tapasztalatok alapvetően formálták játékát:

„Nagyon odafigyeltek rám, minden kívánságomat próbálták teljesíteni, de amikor Dániába kerültem, ott már más volt a világ. Egy voltam a sok közül, csak a teljesítmény számított.”

A külföldi tapasztalatok, főleg a dániai kitérő, rengeteget segítettek a fejlődésében.

„Az edzések fizikálisan és mentálisan is kemények voltak, de ez húzott feljebb, és éreztem, hogy napról napra fejlődöm”

– mondta Tamás.

A technikai képességeket és a játéktudást illetően Tamás hangsúlyozta a tájékozódás és a labdakezelés fontosságát:

„Technikailag sok jó játékos van, de a pályán való helyzetfelismerés, hogy előre tudjam, mi fog következni, az teszi magabiztossá a játékot.”

A közeljövőt tekintve csak a DVSC-re koncentrál:

„Most a legfontosabb számomra, hogy a Lokinál a lehető legjobban teljesítsek, segítsem a csapatot, és a saját játékomat is fejlesszem. A felnőtt válogatott behívó hatalmas megtiszteltetés. Mellette természetesen a mindennapi munka és a klub sikerei a prioritások. Szeretném, ha a DVSC-vel elérnénk minél jobb eredményeket, és közben folyamatosan fejlődhetnék, hogy a későbbiekben a nemzetközi karrier is reális céllá válhasson.”

A felnőtt válogatottba való bekerülés hatalmas motivációt jelent számára, ahol Marco Rossi irányítása alatt szeretné bemutatni tudását.

„Nagyon várom, a közös munkát a kapitánnyal és a csapatta, hogy bizonyíthassak. Még nem volt alkalmam Szoboszlai Dominikkal személyesen beszélni, de ő minden magyar játékos számára példakép, hiszen karrierjével megmutatta, hogy kitartással és kemény munkával bárhová el lehet jutni. Remélem, hogy a válogatottban együtt dolgozhatok majd vele, és tanulhatok tőle a pályán is.”

„Nagyon jó volt látni, és tényleg köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Ez nekem is fantasztikus élmény volt, remélem, hogy a gyerekek is sok mindent magukkal visznek ebből az estéből”

– értékelte a közönségtalálkozót Szűcs Tamás.

