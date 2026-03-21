Szűcs Tamás: „Minden álom elérhető, ha kitartó az ember”

Hajdúszoboszlón kezdődött a története, most már a válogatott kapujában áll – és közben sem felejtette el, honnan indult. Március 19-én este hazatért szülővárosába Szűcs Tamás, a DVSC középpályása, akit nemrég a magyar labdarúgó-válogatottba is meghívtak. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban telt ház fogadta: a felnőttek mellett a HSE utánpótlásában nevelkedő fiatalok is izgatottan várták, hogy első kézből hallják a sikerekhez vezető utat. Tamás nyíltan mesélt a karrierjéről, és készséggel válaszolt a kérdésekre.

Különleges pillanatokat élt egy egy kisváros, amelynek újra van válogatott labdarúgója. A DVSC kiválósága Szűcs Tamás ugyanis meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Arra, hogy egy hajdúszoboszlói kötődésű játékos legyen a magyar válogatottban, eddig csak egyszer volt példa: Kiss Zoltán – aki szintén a DVSC labdarúgója volt – 2004-2006 között öt alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. 

Húsz évvel később Szűcs Tamás ideje jött el. A Loki jelenlegi játékosa mesélt a pályafutása legnagyobb eseményeiről, és arról, milyen fontos számára a helyi közösség támogatása.  

A szurkolók kíváncsian kérdeztek a karrier legkülönbözőbb pillanatairól, a nehézségekről és a sikerekről. Szűcs Tamás örömmel válaszolt, megosztva személyes élményeit az utánpótlás-válogatottban szerzett tapasztalatokról, a Honvéd Akadémián töltött évekről és a dániai időszak kihívásairól. A fiatalok különösen élvezték, hogy a középpályás a győzni akarás és a kitartás fontosságáról is beszélt: 

„Minden álom elérhető, ha az ember kitartó és mindent belead a céljaiért” 

– mondta a tehetség a kérdésekre válaszolva. 

„Az U21-es csapatban, főleg csapatkapitányként játszani óriási megtiszteltetés volt, minden meccset élveztem.- De a felnőtt válogatott egy nagy cél a karrieremben, és nagyon örülök, hogy ez most sikerült. A következő lépés, hogy bemutatkozhassak, ezért mindent meg is teszek” 

– tette hozzá Szűcs Tamás. 

A család és a pályatársak is örömmel fogadták a hírt. 

„Édesapámat hívtam fel először, aki végigkísért ezen az úton, és mindig ott volt velem, illetve a páromat, aki szintén mindenben támogat. A családom nagyon büszke volt, apukám azt mondta, ez az élet legboldogabb napja számára” 

– mesélte a játékos. 

A pályafutása során végigjárta az utánpótlás válogatottakat, az U17-től az U21-ig, ahol jelenleg csapatkapitány. 

„Nagyon boldog voltam, hogy ennyire messziről indulva idáig eljutottam. Ez egy nagy dolog, és hálás vagyok mindenkinek, aki segített az utamon” 

– tette hozzá. 

Karrierjében különösen fontos szerepe volt a HSE edzőinek, például Sarkadi Zoltánnak és László Richárdnak, valamint nagybátyjának, Szűcs Jánosnak. 

Diákkori élményeit is felidézte a találkozón. Például az országos diákolimpiai döntőről, ahol csapata második lett, amit nehezen viselt. 

„Szerintem ez genetika. Minden ilyen meccs után kiborultam, hiszen ösztöneim vittek. Most már tudom moderálni magam, de a győzni akarás ugyanúgy bennem van” 

– mondta. 

A Budapest Honvéd Akadémián szerzett tapasztalatok alapvetően formálták játékát: 

„Nagyon odafigyeltek rám, minden kívánságomat próbálták teljesíteni, de amikor Dániába kerültem, ott már más volt a világ. Egy voltam a sok közül, csak a teljesítmény számított.” 

A külföldi tapasztalatok, főleg a dániai kitérő, rengeteget segítettek a fejlődésében. 

„Az edzések fizikálisan és mentálisan is kemények voltak, de ez húzott feljebb, és éreztem, hogy napról napra fejlődöm” 

– mondta Tamás.

A technikai képességeket és a játéktudást illetően Tamás hangsúlyozta a tájékozódás és a labdakezelés fontosságát: 

„Technikailag sok jó játékos van, de a pályán való helyzetfelismerés, hogy előre tudjam, mi fog következni, az teszi magabiztossá a játékot.” 

A közeljövőt tekintve csak a DVSC-re koncentrál: 

„Most a legfontosabb számomra, hogy a Lokinál a lehető legjobban teljesítsek, segítsem a csapatot, és a saját játékomat is fejlesszem. A felnőtt válogatott behívó hatalmas megtiszteltetés. Mellette természetesen a mindennapi munka és a klub sikerei a prioritások. Szeretném, ha a DVSC-vel elérnénk minél jobb eredményeket, és közben folyamatosan fejlődhetnék, hogy a későbbiekben a nemzetközi karrier is reális céllá válhasson.” 

A felnőtt válogatottba való bekerülés hatalmas motivációt jelent számára, ahol Marco Rossi irányítása alatt szeretné bemutatni tudását. 

„Nagyon várom, a közös munkát a kapitánnyal és a csapatta, hogy bizonyíthassak. Még nem volt alkalmam Szoboszlai Dominikkal személyesen beszélni, de ő minden magyar játékos számára példakép, hiszen karrierjével megmutatta, hogy kitartással és kemény munkával bárhová el lehet jutni. Remélem, hogy a válogatottban együtt dolgozhatok majd vele, és tanulhatok tőle a pályán is.” 
„Nagyon jó volt látni, és tényleg köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Ez nekem is fantasztikus élmény volt, remélem, hogy a gyerekek is sok mindent magukkal visznek ebből az estéből” 

– értékelte a közönségtalálkozót Szűcs Tamás.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
