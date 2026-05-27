Már a legkisebbek is Szoboszlai Dominikért rajonganak + VIDEÓ

Történt ugyanis, hogy amikor Szoboszlai kikocogott a szögletzászlóhoz, hogy elvégezze a megítélt sarokrúgást, egy kisfiú elkezdte az ő nevét skandálni.

"Dominik, Dominik, Dominik" - harsogta. Tudni kell, hogy nem akárkiről van szó, hanem Isaac Kiearneyről, aki egy ritka genetikai betegséggel, a Wolf-Hirschhorn szindrómával született, ami kisebb termettel, izomtömeggel, jellegzetes arccal és értelmi fogyatékossággal is járhat.

Az ifjú Liverpool-drukkerről készült videók a saját nevével ellátott közösségi oldalára kerülnek föl, így látható az is, hogy az évek során több kedvenc csapat több játékosával is fotózkodott, többek között Ryan Gravenberchhel, Curtis Jonesszal és Jeremie Frimponggal.

Forrás: rirosz.hu

