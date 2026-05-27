Liverpool v Brentford - Premier League
Bózsik Tamás

Már a legkisebbek is Szoboszlai Dominikért rajonganak + VIDEÓ

Valósággal kiakadt a cukiságmérő, amikor Szoboszlai Dominik egy szögletet végzett el az Anfielden a Premier League zárófordulójában a Brentford ellen.

Történt ugyanis, hogy amikor Szoboszlai kikocogott a szögletzászlóhoz, hogy elvégezze a megítélt sarokrúgást, egy kisfiú elkezdte az ő nevét skandálni

"Dominik, Dominik, Dominik" - harsogta. Tudni kell, hogy nem akárkiről van szó, hanem Isaac Kiearneyről, aki egy ritka genetikai betegséggel, a Wolf-Hirschhorn szindrómával született, ami kisebb termettel, izomtömeggel, jellegzetes arccal és értelmi fogyatékossággal is járhat. 

Az ifjú Liverpool-drukkerről készült videók a saját nevével ellátott közösségi oldalára kerülnek föl, így látható az is, hogy az évek során több kedvenc csapat több játékosával is fotózkodott, többek között Ryan Gravenberchhel, Curtis Jonesszal és Jeremie Frimponggal. 

