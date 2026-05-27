Ahogyan az az elitcsapatoknál megszokott, a Liverpool kedd délelőtt elindította szurkolói szavazását, amelyből kiderül: a lelátó népe kinek az egyéni teljesítményét látta a legjobbnak a 2025-26-os idényben.

Mind a 32 játékos szerepel a listán, aki akár egyszer is pályára lépett egy tétmérkőzésen Arne Slot csapatában, így Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost egyaránt megválaszthatják a kiírás legjobbjának – akár magyar szurkolói segítséggel is.

Bár Pécsi Ármin több alkalommal is bekerült a meccskeretbe, a Crystal Palace ellen pedig majdnem be is kellett állnia, de végül került a neve mellé játékperc az A-csapatban, így nem lehet rá szavazni.

A szavazás IDE KATTINTVA érhető el. A weblapra lépve ki kell választani annak a játékosnak a képét, akire szavazni szeretne a kitöltő, majd a SUBMIT (beküldés) feliratra kell kattintani. Ezt követően meg kell adni a saját nevet, a választott játékos nevét, illetve a döntés rövid indoklását. Fontos, hogy utóbbi nélkül a rendszer nem engedi elküldeni a szavazatot.

