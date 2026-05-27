Szoboszlai Dominik egykori csapata edzőpályáján tűnt föl + FOTÓ

Egy különös Instagram-történettel jelentkezett a Liverpool magyar játékosa: az RB Salzburg kapusedzőjével, Alex Walkéval készített egy közös képet, amit utóbbi töltött föl a közösségi oldalára, majd Szoboszlai is megosztotta – szúrta ki a SzoboEra Fanpage.

Természetesen szó sincs arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya visszaigazolna az osztrák együtteshez, hanem egyszerűen csak meglátogatta korábbi kenyéradóját, mivel véget ért a 2025-26-os klubszezon.

Ezt támasztja alá a képhez fűzött rövid mondat, ami magyarul így szól:

"Meglepetéslátogatás Salzburgban.".

Szoboszlai 2018-ban került föl a Liefering tartalékcsapattól az RB Salzburghoz, amelyet egészen 2021 januárjáig erősített, mígnem meglépte a Red Bull-ranglétra következő fokát, és az RB Leipzighez igazolt.

