Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Szoboszlai Dominik egykori csapata edzőpályáján tűnt föl + FOTÓ

Nem várt helyről jelentkezett közösségi oldalán Szoboszlai Dominik, ugyanis korábbi klubja, az RB Salzburg főhadiszállásán készített egy szelfit a kapusedzővel.

Egy különös Instagram-történettel jelentkezett a Liverpool magyar játékosa: az RB Salzburg kapusedzőjével, Alex Walkéval készített egy közös képet, amit utóbbi töltött föl a közösségi oldalára, majd Szoboszlai is megosztotta – szúrta ki a SzoboEra Fanpage

Természetesen szó sincs arról, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya visszaigazolna az osztrák együtteshez, hanem egyszerűen csak meglátogatta korábbi kenyéradóját, mivel véget ért a 2025-26-os klubszezon. 

Ezt támasztja alá a képhez fűzött rövid mondat, ami magyarul így szól: 

"Meglepetéslátogatás Salzburgban.".

Szoboszlai 2018-ban került föl a Liefering tartalékcsapattól az RB Salzburghoz, amelyet egészen 2021 januárjáig erősített, mígnem meglépte a Red Bull-ranglétra következő fokát, és az RB Leipzighez igazolt. 

