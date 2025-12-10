Szoboszlai Szalahról: Szeretem őt mint embert, barátot és játékost

Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool tegnap 1-0-s győzelmet aratott az Inter otthonában, a győztes találatot pedig Szoboszlai Dominik szerezte tizenegyesből. A vendég siker mellett természetesen a sajtót Mohamed Szalah helyzete érdekelte legjobban, aki hétvégi kiborulása után keretben sem volt a BL-mérkőzésen. A BBC erről kérdezte a magyar válogatott csapatkapitányát.



„Nagyon közel állunk egymáshoz, de ehhez az ügyhöz a játékosoknak semmi közük - kezdte Szoboszlai. Az ő döntése, hogy mihez szeretne kezdeni a pályafutásával. A maradása vagy a távozása nem a mi döntésünk. Szeretem őt mint embert, barátot és játékost. Nagyon sokat tett a klubért, megfelelő döntést fognak hozni.”



A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.