Szoboszlai Dominik vezérhez méltó nyilatkozata a BL-győzelem után

Hatalmas lépést tett a Liverpool a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé jutásért. A milánói győzelem nemcsak a három pont miatt volt nagyon fontos, hanem azért is, mert a csapatnak Mohamed Salah büntetése után kellett egységet mutatnia.

Kizárni a zajt

Szoboszlai Dominik a lefújás után a TNT Sports riporterének elmondta, a csapat feladata, hogy a pályán válaszoljon a kételyekre, függetlenül attól, mi történik az öltözőn kívül.

„Ez a mi munkánk, hogy a pályán mutassuk meg magunkat, és ne azzal foglalkozzunk, ami a pályán kívül történik. Ma is ezt tettük, így szereztük meg a 3 pontot.”

A magyar válogatott csapatkapitánya a szezon hullámzó teljesítményét is reálisan látja.

„Nem mindig alakulnak jól a dolgok. Ez olyan, mint egy hullámvasút: néha nyersz, néha veszítesz, de ma sikerült győznünk a büntetőnek köszönhetően.”

Vezérszerepben?

Szoboszlai teljesítménye miatt sokan már a csapat új vezérét látják benne, ám ő szerényen hárította el a "főnök" titulust.

„Ez egy érdekes megfogalmazás, mert az edző a főnök. Én csak próbálom a lehető legtöbbet kihozni magamból a pályán, és a pályán kívül is igyekszem segíteni az új és a régi játékosoknak is.”

Szoboszlai hozzátette, a céljuk egyértelmű a hátralévő két fordulóra:

„Ez a feladatunk: támogatni egymást, csapatként egyre erősebbé válni, keményen dolgozni, és akkor jönnek majd az ilyen eredmények.”

A győzelemmel a Liverpool a 8. helyen áll, ami a főtáblás rendszerben automatikus nyolcaddöntőt érne, ha most fújnák le a sorozatot, de ehhez még meg kell küzdeniük a Marseille-jel és a Qarabaggal.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.