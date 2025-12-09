Videó: Szoboszlai gólja döntött, a Liverpool nyerni tudott az Inter otthonában

A Liverpool 1-0-ra legyőzte idegenben az olasz Internazionale csapatát labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában, így megszerezte harmadik győzelmét az idei sorozatban.

A legfontosabb kérdésre már a kezdés előtt választ kaptunk, hétvégi performansza után Mohamend Szalah keretben sem volt az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Frimpong, Chiesa, Gakpo és Leoni hiányában nem igazán volt mély és veretes az angolok kispadja, hiszen Florain Wirtzen, Kerkez Miloson és Connor Bradley-n kívül csupa fiatal játékos kapott helyet. A 18. percben volt az első komolyabb lehetőség, de Curtis Jones lövését, valamint Ryan Gravenberch ismétlését is védte Yann Sommer. A 32. percben Szoboszlai Dominik szöglete után megszerezte a vezetést a Liverpool Ibrahima Konaté jóvoltából, azonban kezezés miatt a VAR elvette a gólt. A 40. percben még Nicolo Barella próbálkozott, az eredmény viszont nem változott.



A második félidő meglehetősen csendesen telt, csak apróbb lehetőségek akadtak a kapuk előtt, az edzők igyekeztek cserékkel felrázni a csapatukat. A 80. percben Bradley került nagy helyzetbe Hugo Ekitike passza után, lövését viszont Sommer könnyedén védte. A 85. percben Alessandro Bastoni rántotta le a csereként pályára lépő Wirtzet, ezzel nagy lehetőséghez és tizenegyeshez jutott a gödörben lévő Liverpool. A labda mögé Szoboszlai ált, s bár az oldalt eltalálta az Inter kapusa, védeni esélye sem volt, így a 88. percben 0-1-re módosult az állás. (A magyar válogatott csapatkapitányának büntetője, ide kattintva megtekinthető) Az olaszok a maradék időben már nem tudták veszélyeztetni sem a vendégek vezetését, a 97. percben Félix Zwayer lefújta a találkozót.



Győzelmével a Liverpool pontszámban beérte az Intert, hat köt után mindkét gárda 12 egységgel áll.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.