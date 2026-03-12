Újabb ex-Liverpool játékos méltatta Szoboszlait, Szalaht viszont nem kímélte

Nem meglepő, a Galatasaray elleni 1-0-ás vereséget követően ismét a kritikák kereszttüzébe került a Liverpoolt irányító Arne Slot. Mint megírtuk, a Galatasaray meglepetésre 1-0-s győzelmet aratott a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének odavágóján. Szoboszlai Dominik közel állt hozzá, hogy gólpasszt adjon a mérkőzésen, azonban a vídeóbíró végül érvénytelenítette a Liverpool egyenlítő gólját. Győzelmüknek köszönhetően Sallai Rolandék kedvezőbb helyzetből várják a liverpooli visszavágót.

A BL-nyolcaddöntő első felvonása után az ex-Liverpool játékos, Jermaine Pennant a talkSPORT műsorában nem rejtette véka alá véleményét:

„Mac Allister és Szalah már csak árnyéka önmagának. Ha Wirtzet játszatni akarod, tedd őt a tízes pozícióba, vedd ki Mac Allistert, és hozd Gakpót vagy Ngumohát balra.”

A szakértő külön kiemelte, hogy Slot a szezon során többször is jobbhátvédként játszatta Szoboszlai Dominiket, ami szerinte hibás döntés:

„Ezzel elveszíted a játékos energiáját a középpályán. A szezon majdnem véget ért, és még mindig ezekről beszélünk – ez nagyon frusztráló.”

Ugyanakkor Pennant pozitívumot is látott Slot döntéseiben:

„Örültem, hogy Szalaht a 59. percben lecserélte, mert ez karaktert mutat. Ha Mo nem teljesít, nem érdemes 80–90 percet játszatni.”



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.