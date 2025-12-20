Anglia: Szoboszlai Dominik egy szörnyeget, biztos, hogy játszani fog

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik bokasérüléset szenvedett múlt hét szombaton a Brighton elleni bajnoki mérkőzés hajrájában. A 25 éves középpályás sérülése ugyan nem volt súlyos, de csütörtökig nem edzett a Liverpoollal.

Arne Slot a Tottenham Hotpsur elleni mérkőzést felvezető pénteki sajtótájékoztatón elárulta, hogy Szoboszlai Dominik csak abban az esetben játszhat a Spurs ellen, ha végigbírja a pénteki edzést, jól érzi magát, és az orvosi stáb is rábólint. Ebben az esetben a magyar játékos kezdő lesz az észak-londoniak ellen.

A Tottenham Hotspur vezetőedzője, Thomas Frank Szoboszlai sérülése ellenére biztos benne, hogy a magyar játékos ott lesz a vörösök kezdőcsapatában szombat este:

„Szoboszlai egy szörnyeteg, természetesen játszani fog ellenünk."

Franknak valószínűleg igaza lesz, ugyanis a Liverpool hivatalos oldalán közzétett fotók tanúsága szerint Szoboszlai részt vett a Liverpool pénteki edzésén és teljes körű edzésmunkát végzett.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.