Arne Slot elárulta, hogy játszhat-e Szoboszlai Dominik a hétvégén

Köztudott, hogy Szoboszlai Dominik a Premier League 16. fordulójában, a Brighton elleni 2-0-s siker alkalmával szenvedett bokasérülést, ami miatt le is kellett cserélnie a hajrában. Bár a Liverpool egyelőre hivatalosan nem kommentálta, hogy mennyi kihagyás vár a magyar középpályásra, annyi kiderült, hogy Szoboszlai a "vörös zónában" van.

Később további fejlemények derültek ki, sajtóhírek szerint a sérülése nem súlyos, feltételezhetően nem vár rá hosszabb kihagyás. Az azonban továbbra is kérdés maradt, hogy pályára léphet-e a következő, Tottenham Hotspur elleni bajnoki találkozón.

Arne Slot vezetőedző elárulta az összecsapást megelőző péntek délelőtti sajtótájékoztatón, hogy a középpályás ismét a csapattal készül. "Szoboszlai a sérülése óta tegnap először edzett együtt a csapattal a tréning egy részében" - fogalmazott a holland szakember.

Ezt követően arra az újságírói kérdésre, miszerint Szoboszlai pályára léphet-e a Spurs elleni bajnoki mérkőzésen, így felelt a tréner.

"Ez csakis attól függ, hogyan teljesít ma. Ha az elejétől a végéig részt tud venni a mai edzésen, és utána Szoboszlai azt mondja, hogy úgy érzi, tudna játszani, illetve az orvosi stáb is rábólint, akkor kezdő lesz.

Amennyiben viszont nem tudja végigcsinálni a teljes edzést, vagy nem érzi magát százszázalékosnak a tréning után, akkor még megbeszéljük. De Dominik alapember nálam, amióta az elmúlt másfél évben én vezetem vagyok. Az eddigi teljesítménye alapján feltétlenül ott lenne a holnapi kezdőcsapatban."

A magyar válogatott csapatkapitányában töretlenül bízik Slot, amit júl mutat, hogy a Brighton elleni csere előtt a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában sem hagyott ki egyetlen percet sem a 2025-26-os idényben.

