Hoppá! Óriási elismerést kapott Szoboszlai Dominik Liverpoolban!

A klub honlapján megjelent közlemény kiemeli, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya az elmúlt hónapban a Vörösök minden mérkőzését végigjátszotta.

Egy-egy gól és gólpassz került a neve mellé, a Bajnokok Ligájában az Anfielden Alexis Mac Allister az ő beadásából fejelte a győztes gólt a Real Madrid elleni rangadón, míg a PSV Eindhoven elleni összecsapáson ő szerezte a klub történetének 500. találatát a legrangosabb európai kupában.

A 25 éves magyar játékos augusztus és október után harmadszor kapta meg az elismerést az idényben, úgy, hogy ezúttal a voksok több mint a kétharmadát kapta a szurkolóktól.

Arne Slot elárulta, hogy játszhat-e Szoboszlai Dominik a hétvégén

Szoboszlai Dominik jelenleg egy kisebb sérüléssel bajlódik, így kérdéses a játéka a Tottenham Hotspur elleni szombati bajnokin.

