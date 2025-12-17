Hamis hír terjedt el a közösségi oldalakon, nem ekkor tér vissza Szoboszlai

Amint arról a GOAL is beszámolt, Szoboszlai Dominik a Brighton ellen szenvedett bokasérülést, de biztató jel, hogy a szalagok nem szenvedtek maradandó károsodást. Arne Slot vezetőedző ugyan nyilatkozott a sérülésről, ám a klub továbbra sem közölt információt Szoboszlai visszatérésének várható időpontjáról.

Ellenben ezt megtette az egyik liverpooli szurkolói oldal, az Anfield Papers - egy álhír formájában. Arról írnak, hogy Szoboszlai csak februárban térhet vissza, igaz, ennek semmi valóságalapja nincsen.

A bejegyzést kiszúró Magyar Nemzet kiemeli, hogy a poszt szövegében érthetetlen módon izomsérülést emlegetnek, holott a válogatott csapatkapitányának a bokájával adódtak problémák.

Emellett az sem elhanyagolható, hogy forrásként ugyan a neves sportlap, a The Athletic újságírójára hivatkozik az Anfield Papers, egy másik James Pearce nevű felhasználó profiljára mutat a beszúrt link.

Egy másik Vörösökkel foglalkozó oldal, az Anfield Watch Slot szempontjából közelítette meg Szoboszlai kidőlését.

A portál rávilágít, hogy a Premier League középpályásai közül csak James Garner és Eliott Anderson (Everton és Nottingham Forest) rendelkezik több játékperccel az idei bajnokságban, így akár a holland tréner felelőssége is felmerülhet, aki adhatott volna több pihenőt Szoboszlainak.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.